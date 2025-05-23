Demirci'de Yün Halı Dokuma Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Yerel

Demirci'de Yün Halı Dokuma Fabrikasında Yangın Çıktı

23.05.2025 17:30
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Manisa'nın Demirci ilçesinde yün halı dokuma fabrikasında yangın çıktı. Yangın, fabrikada bulunan tüpün alev alması sonucu meydana geldi. İşçiler yangına müdahale etti, itfaiye ekipleri yangını bir saat içinde kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle üretim alanında büyük zarar oluştu ancak can kaybı yaşanmadı.

Demirci'de yün halı dokuma fabrikasında yangın çıktı

MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinde yılda 20 bin metrekare halının dokunduğu fabrikada makineye bağlı tüpün alev alması sonucu yangın çıktı.

İlçede eski sanayi sitesinde cami ve otel halıcılığı üretimi yapan fabrikanın halı apre makinesine sanayi tüpün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev alması sonucu yangın çıktı. Yangına fabrikada bulunan işçiler tarafından yangın tüpleri ile ilk müdahale yapıldı.

İhbar sonucu olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekiplerinin sevk edilmesi ile bir saat süren yoğun bir çalışma sonucunda söndürüldü. Yangın sebebiyle halılar ve makine kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara da fabrikayı ziyaret ederek, firma sahiplerine geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Fabrika Müdürü Görkem Yiyen yaptığı açıklamada, "Yıllık 20 bin metrekare cami ve otel halısı üretimi yapan bir firmayız. Fabrikamızın apre bölümü yani halının en son hazırlanıp servis edilme bölümünde yangın çıktı. Zararlarımız var. Allah'a şükür bizi sevindiren can kaybı olmadı. Burada yüksek enerjili sanayi tüplerinden yangın olması bizde patlama olabilir korkusu oldu. İşletmemizdeki tüm yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi yaparak patlama riskini en aza indirdik. Ağırlıklı olarak yurt dışı ihracatı yapıyoruz. Başımıza geldi üzgünü inşallah en kısa sürede toparlanıp yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Demirci, Ekonomi, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Demirci'de Yün Halı Dokuma Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika

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