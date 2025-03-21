Demirci İlçesinde Down Sendromlu Çocuk ve 95 Yaşındaki Vatandaş Ziyaret Edildi - Son Dakika
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Demirci İlçesinde Down Sendromlu Çocuk ve 95 Yaşındaki Vatandaş Ziyaret Edildi

Demirci İlçesinde Down Sendromlu Çocuk ve 95 Yaşındaki Vatandaş Ziyaret Edildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde Kaymakam Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara, down sendromlu 7 yaşındaki Cemre Ceren Sönmez ile 95 yaşındaki Mehmet Kesgin'i evlerinde ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

21.03.2025 16:39  Güncelleme: 16:42
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Manisa'nın Demirci ilçesinde Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara ve ilçe protokolü 7 yaşında down sendromlu Cemre Ceren Sönmez'i ve 95 yaşındaki Mehmet Kesgin'i evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara ve beraberindeki heyet Mithatpaşa Mahallesinde 7 yaşındaki down sendromlu Cemre Ceren Sönmez'i ve ailesini ziyaret etti. Başkan Erkan Kara, Cemre Ceren Sönmez'e ziyaret anısına çeşitli hediye verdi.

Cemre Ceren Sönmez ve ailesi Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara ve ilçe protokolünün ziyaretinden mutluluk duyduklarını ifade ederek teşekkür etti. 18-24 Mart Yaşlılar haftası dolayısıyla Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara ve beraberindeki ilçe protokolü Şehreküstü Mahallesinde ikamet eden Mehmet Kesgin'i de evinde ziyaret etti.

Kaymakam Yavuz Arslan ve Başkan Erkan Kara 95 yaşındaki Mehmet Kesgin ile sohbet ederek taleplerini dinledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Demirci İlçesinde Down Sendromlu Çocuk ve 95 Yaşındaki Vatandaş Ziyaret Edildi - Son Dakika

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