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Demirciler Köyü Mezarlığı ağaçlandırıldı - Son Dakika

Demirciler Köyü Mezarlığı ağaçlandırıldı

16.01.2022 09:38
Demirciler Köyü Mezarlığı ağaçlandırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kenti yeşillendirme çalışmaları kapsamında Dilovası ilçesi Demirciler Köyü mezarlığına 246 kara selvi ağacı dikti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kenti yeşillendirme çalışmaları kapsamında Dilovası ilçesi Demirciler Köyü mezarlığına 246 kara selvi ağacı dikti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıkları ağaçlandırıyor. Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla kent genelinde bulunan mezarlıklarda düzenli olarak temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren büyükşehir, sorumluluğunda bulunan mezarlıklarda ağaçlandırma çalışmaları da yapıyor. Buna göre Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dilovası ilçesi Demirciler Köyü Mezarlığı'nı ağaçlandırdı.

Dikim çalışmaları öncesinde dolgu alanına bitkisel toprak serimi yapan ekipler, ardından mezarlık içerisindeki yol kenarlarına 246 kara selvi ağacı ve 27 ıhlamur ağacı dikti. Kara selvi ve ıhlamur ağaçlarıyla Demirciler Köyü Mezarlığı daha görsel ve düzenli bir hale getirildi. - KOCAELİ

Demirciler Köyü Mezarlığı ağaçlandırıldı
Demirciler Köyü Mezarlığı ağaçlandırıldı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Demirciler Köyü Mezarlığı ağaçlandırıldı - Son Dakika


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