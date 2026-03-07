Demirdöğen veda etti - Son Dakika
Demirdöğen veda etti

Demirdöğen veda etti
07.03.2026 10:57  Güncelleme: 10:58
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Osman Demirdöğen, 6 yıllık görevinden sonra kuruma veda etti.

Yaptığı başarılar çalışmalar ve projelerle dikkat çeken DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Osman Demirdöğen, 6 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı görevini üstlendiğini ve 15 ili kapsayan bu kıymetli bölgeye hizmet etme onurunu yaşadığını vurgulayarak, " Görev sürem bugün itibarıyla tamamlanmış bulunuyor. Bu süre boyunca bölgemizin kalkınması, üretimin güçlenmesi ve şehirlerimizin potansiyelinin daha güçlü şekilde ortaya çıkması için ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük bir gayret gösterdik. Bu süreçte bizlere güvenen ve destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza; birlikte çalışma imkanı bulduğum kıymetli bakanlarımız Sayın Lütfü Elvan'a, Sayın Mustafa Varank'a ve Sayın Mehmet Fatih Kacır'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Sayın Binali Yıldırım'a ve Sayın Süleyman Karaman'a da bölgemize yönelik ilgileri, kıymetli destekleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

"Atılan her adımın yanında olacağım"

Bölgede yürüttükleri çalışmalarda iş birliği içinde oldukları valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, milletvekilleri, rektörlere, muhtarlara, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm kamu kurumlarına da teşekkür eden Demirdöğen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda " Bu süreçte desteklerini ve dualarını esirgemeyen aziz milletimize de içten bir teşekkürü borç bilirim. Ayrıca bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan tüm DAP İdaresi personeline teşekkür ediyor, görevi devralan yeni başkanımıza başarılar diliyorum. Bölgemizin kalkınması için atılan her adımın yanında olmaya devam edeceğim. Selam, saygı ve hürmetlerimle" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

