Demirköy'de Balıkçılara Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, Beğendik Sahil Güvenlik Komutanlığı timleri ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personelleri tarafından balıkçılara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Demirköy ilçesine bağlı Beğendik köyünde düzenlenen toplantıda, av yasaklarına getirilen düzenlemeler, tebliğ uygulamaları, idari yaptırımlar, deniz kirliliğin önlenmesi, balıkçı gemisi desteklemeleri ve av araçlarına getirilen düzenlemeler konularında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda ayrıca, yapılan bilgilendirmeler sonunda balıkçılar tarafından sorulan sorular cevaplandırıldı. - KIRKLARELİ