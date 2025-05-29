Demirözü Belediyesi'nden Emlak Vergisi Son Ödeme Tarihi Hatırlatması

Vatandaşların üzerinde bulunan taşınmazlar için devlete yaptığı emlak vergisindeki son ödeme tarihinin 2 Haziran olduğu Demirözü Belediyesi tarafından hatırlatıldı.

2025 Yılı emlak vergisi birinci taksit ödemeleri, 2 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılabilecek. Demirözü Belediyesinden emlak ve su borcu olan vatandaşlara yönelik açıklama yapılarak, son ödeme tarihine değinildi. Borcunu ödemeyen vatandaşlara yasal işlem uygulanacağını hatırlatan Demirözü Belediyesinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "2025 yılı emlak vergisi birinci taksit ödemeleri 02.06.2025 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir. Ayrıca 2025 ve daha önceki yıllara ait emlak ve su borcu olan vatandaşlarımızın birikmiş borçlarını ödemeleri; aksi takdirde Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunun 55, 60 ve 114. maddeleri hükümlerine göre yasal işlem başlatılacağı; bu kapsamda vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gereken hassasiyeti göstermeleri önemle duyurulur." - BAYBURT