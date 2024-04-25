Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Memur-Sen'i Eleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Memur-Sen'i Eleştirdi

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, Anayasa Mahkemesi'nin yüzde 2 barajını iptal etmesi üzerine Memur-Sen'i eleştirerek, toplu sözleşme ikramiyesi için yapılan eylemleri ve ek protokol taleplerini kınadı. Demircan, Memur-Sen'in para hırsıyla hareket ettiğini ve üyelerinin kayıplarını umursamadığını belirtti. Ayrıca, maaş ve yaşam standartları konusunda da eleştirilerde bulundu.

25.04.2024 15:38  Güncelleme: 16:05
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Anayasa Mahkemesinin (AYM) verdiği karar üzerinden Memur-Sen'i eleştiren Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Kendilerine hak olarak görerek 345 lira toplu sözleşme ikramiyesini dillerine pelesenk yaparak, çalışma bakanlığı önünde yatıp kalkmalarına ve daha bu zamana kadar hezimetle sonuçlanan hiç bir toplu sözleşme mutabakatı için talep etmedikleri ek protokol ile yeniden Anayasa Mahkemesinin başta eşitlik ilkesi olmak üzere uluslararası antlaşmalara, 4688 sayılı yasaya aykırı bularak iptal ettiği yüzde 2 baraj uygulamasını yeniden hayata geçirme çabalarını esefle kınıyorum" dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için 'yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma' şartı getiren düzenlemeyi iptal etmişti. Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan da yetkili sendika olan Memur-Sen'den gelen açıklamalara tepki gösterdi. "Gözlerini para hırsı bürümüş" diyen Demircan, tek dertlerinin aidat sendikacılığı olduğunu defaten ortaya koyan, gerek Danıştay gerekse Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen, yürürlükten kaldırılan sözde kazanımlar için harcadıkları enerjiyi de hayretle izliyorum" diye konuştu.

Demircan, geçim sıkıntısından dolayı yuvaların dağıldığı, babaların eşlerini ve çocuklarını öldürüp sonra da kafalarına silah dayadıkları bir dönemde bulunulduğuna değinerek "Yetkili sendikanın temsilcilerinin Anayasa Mahkemesi kararına rağmen "kendilerine hak olarak görerek" 345 lira toplu sözleşme ikramiyesini dillerine pelesenk yaparak, çalışma bakanlığı önünde yatıp kalkmalarına ve daha hazini bu zamana kadar hezimetle sonuçlanan hiç bir toplu sözleşme mutabakatı için talep etmedikleri ek protokol ile yeniden Anayasa Mahkemesinin başta eşitlik ilkesi olmak üzere uluslar arası antlaşmalara, 4688 sayılı yasaya aykırı bularak iptal ettiği yüzde 2 baraj uygulamasını yeniden hayata geçirme çabalarını esefle kınıyorum" cümlelerini aktardı.

"Gözlerini para hırsı bürümüş"

Memur-Sen'in Anayasa Mahkemesi iptal kararını hileyle aşmaya çalıştığını vurgulayan Demircan, şunları kaydetti:

"Memurun hakkı yenildi kazanımı elinden alındı diyor. Vallahi bu bir kazanım değil, vallahi memurun hakkı Anayasa Mahkemesi kararı ile teslim edildi. Keşke bu sözde ikramiyeyi tamamen kaldırsaydı, sendika üyeleri aidatlarını kendileri ödeseydi, doğrusu budur. Gözlerini para hırsı bürümüş, memurun kayıplarının umursanmadığı, sadece belli bir kesimi kapsayacak şekilde düzenlenen ancak diğer tarafta üç milyon memurun kaybına yol açan bir maddenin iptali neredeyse akıllarını başlarından almış."

"Şımarık tavırlarla sanki bu ülkenin bir parçası değillermiş gibi asli görevlerinin dışında her konuda fikirleri ve girişimleri olan bu zatların taleplerinin, özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığının "tasarruf tedbirleri" kapsamında karşılık bulmayacağını düşünüyoruz" diyen Demircan, "Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a tepkisini sürdürdü.

"Birkaç aylık gelirimizi sizlere gönderebiliriz"

Demircan, "Gündemlerinde yoksulluk sınırının altında ücret alan kamu görevlilerinin olması gerekirken dayanışma aidatı, toplu sözleşme ikramiyesi gibi akla ve izana aykırı talepleri ile nereye varmak istediklerini açıkçası kestiremiyorum. Yani bir sendika temsilcisinin talebini önce kendisinin makul ve kabul edilebilir bulması gerekir sonra karşı taraf ile paylaşması gerekir. Mali açıdan çok zor durumdaysanız, geliriniz maaş ve huzur haklarınıza yetmiyorsa, birkaç aylık gelirimizi sizlere gönderebiliriz. Yeter ki siz şaşalı yaşamınızdan bir şey kaybetmeyin. Kamuoyunun sizler ve il temsilcilerinizin ne kadar aylık aldığını merak ettiklerini ve sizlerden bir bordro paylaşımı yapmanızı beklediklerini hatırlatmış olalım" şeklinde konuştu.

"Memur gramla et alırken siz beş çeşit ürünü tüketebiliyor musunuz?"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'a maaş üzerinden de eleştirilerde bulunan Demircan, şu sözlere yer verdi:

"Sahi Cumhurbaşkanı maaşından kaç kat fazla maaş alıyorsunuz? Temsil ettiğiniz üyenizden yirmi kat fazla maaş aldığınız söyleniyor, bu nasıl bir duygu? Memur evine gramla et, peynir alırken siz beş çeşit et ve süt ürününü gönül rahatlığı ile alıp tüketebiliyor musunuz? Hiç haber izlemiyor musunuz? Daha dün üyeniz olan emekli memurların hali içinizi acıtmıyor mu? Sendikal çalışmalarınızda geçim sıkıntısına yönelik tek bir eleştiri almıyor musunuz? Herkesin bir eli yağda, bir eli balda mı? Yoksa tüm üyeleriniz sizin işlettiğiniz marketlerden alışveriş yapıp, otelinizde mi ikamet ediyor, iş yerine sizin ticari taksilerinizle mi gidip geliyor? Size sendikanın asli görevleri neler bunları öğreteceğiz. Beş yıl da enflasyon farkının bir zam olmadığını öğrettik, bunu da öğreteceğiz."

"Memurun yakasından düşün"

Demircan, şöyle devam etti:

"Yeter artık, açlık sınırının üzerinde, yoksulluk sınırının altında hesap uzmanı yaptığınız, fiyat etiketlerine bakarak her şeyi gramla almak durumunda kalan memurun yakasından düşün. Muhtaç hale getirdiğiniz memurun haline bakın, utanın ve bir talebiniz olacaksa önce seyyanen zamdan başlayın, en düşük memur maaşının en az seksen bin lira olması için çaba sarf edin. 'Tok açın halinden anlamaz' atasözünü boşa çıkarın. Ez cümle talepleriniz yüzünüzü ağartsın, kızartmasın." - İZMİR

Kaynak: İHA

Anayasa Mahkemesi, Ali Yalçın, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Memur-Sen'i Eleştirdi - Son Dakika

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