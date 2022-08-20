Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı Kapılarını Açıyor

DEMOS Fuarcılık Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı 2. Edisyonu, 23 Ağustos Salı günü Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenecek prömiyer ile başlıyor.

Herodot Kültür Merkezi'nde, 23 Ağustos Salı günü kapılarını açacak olan fuarın basın toplantısı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Devlet Tiyatrosu, Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) Başkanı Sanatçı Tamer Levent, DEMOS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan, Sanat Eleştirmeni ve Yazar Prof. Dr. Kıymet Giray, Seramik Sanatçısı Meral Öztürk, Fuarın Organizasyon Danışmanı Zeynep Göztepe ile basın mensuplarının katılımıyla LVZZ Otel'de yapıldı.

DEMOS Fuarcılık olarak Bodrum'da 3. kez sanat fuarı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen DEMOS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan, Bodrum'da bu fuarlara önemli bir katılımın sağlanmasını amaçladıklarını söylerken turizmcilerin, basın mensuplarının bu fuarlara katılımının çok önemli olduğunu vurguladı. Basın toplantısına katılan herkese teşekkür ederek fuara herkesi davet etti.

"BİR SANAT ESERİ ORTAYA ÇIKARMAK YAŞAMIN HER ALANINDA ÖZENLE YAŞAMAK DEMEKTİR"

Bodrum'un bu bölgede önemli bir sanat destinasyonu olması gerektiğini söyleyerek sözlerine başlayan Sanatçı Tamer Levent, "Bir sanat eseri ortaya çıkarmak demek yaşamın her alanında özenle yaşamak demektir" diyerek hayatın her alanında işi özenle yapmak ve sürdürmek için sanatın insanlık için önemli olduğunu vurguladı. Bodrum'da etkinliklerin, sanatsal fuarların sanat festivali olarak yapılabileceğini söyleyen Levent, DEMOS'un bu anlamda önemli bir başlangıç olduğunun altını çizdi. Bodrum'daki sanatsal etkinliklerin önemini anlatarak konuşmasına devam eden Tamer Levent, Bodrum'un dünyaya sanatla birlikte iyimser ve evrensel mesajlar vereceğini de belirtti.

Prof. Dr. Kıymet Giray ise Bodrum'un yüzyıllardır sanatla var olan ve kültürle gelişen bir kent olduğunun altını çizerek, bu coğrafyanın bu anlamda önemli olduğunu belirtti. Sanatsız bir Bodrum'un gelişemeyeceğini söyleyen Giray, "Yeni bir döneme giriyoruz. Bodrum artık sanatsız ve kültürsüz bir kent olamaz. Çağdaş Sanat Fuarı'nın Bodrum'daki kitleye söyleyeceği çok şey var." dedi.

Sanatçı Meral Öztürk, Başkan Ahmet Aras'a destekleri dolayısıyla teşekkür ederek başladığı konuşmasına, sanatın birleştirici ruhuyla bir arada olduklarını söyleyerek DEMOS'a ilk yıllardan beri destek verenlerden biri olduğunu belirtti. Sanat adına emek veren herkese teşekkür etti.

"BODRUM SANATLA HEP İÇ İÇE OLMUŞTUR"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sanatla daha geniş halk kitlelerinin buluşması gerektiğini söylerken dönüşüm ve değişimin bu yolla gerçekleşeceğini şu sözlerle ifade etti:

"Toplumları dönüştüren insanların zihinlerini açan sanattır. Sanatı insanlara benimsettiğinizde özgür bireyler yetiştirirsiniz. Bu nedenle sanatın daha geniş halk kitlelerine ulaşması gerekir. Sanat kapsayıcıdır, asırları, yüzyılları kapsar. Bu nedenle sanat göz ardı edilemez. Bodrum sanatla hep iç içe olmuştur. Bodrum'da antik çağlardan beri çok önemli sanatçılar ve eserler yer aldı. Biz de bütün bu çalışmaları yerel yönetim olarak duyurmak zorundayız. Bunları topluma benimsetmek veya onları bütüncül bir şekilde arz etmek bizlerin görevi."

Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı'nın daha geniş kitlelere ulaşması için Bodrum Belediyesi olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyleyen Başkan Ahmet Aras, bu fuarın gelecek yıllarda daha etkili olarak devam edeceğini umduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı çalışmaların aslında kümülatif şekilde değerlendirildiği bir yer. Bodrum'un birçok köşesinde de sanat fuarının yansımalarını görebiliyorsunuz. Daha geniş halk kitlelerine Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı'nı buluşturmamız lazım. Çağdaş Sanat Fuarı'nın gelecek yıllarda çok daha etkili olarak yapılacağını düşünüyorum Bodrum'da. Çünkü bu konuda büyük bir destek var. Bunun da artarak devam etmesi dileklerimle hepinize çok teşekkür ediyorum."

BODRUM ÇAĞDAŞ SANAT FUARI 2. EDİSYON

Bodrum Belediyesi, Bodrum Belediyesi Gıda AŞ, Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi, BODTO, MİTSO, BODER destekleri ile DEMOS Fuarcılık tarafından düzenlenen Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı'nın 2. edisyonu 23 Ağustos Salı günü saat 18.00'de Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan prömiyer ve kokteyl ile sanatseverlerle buluşacak. Fuar; klasik, modern ve çağdaş sanatçıların resim, heykel ve enstalasyon çalışmalarının yanı sıra plastik ve görsel sanatlara ilişkin üretim ve canlı performansları kapsıyor.

Yaklaşık 40 galeri; yurt içinden 500, yurt dışından 100 sanatçı ile koleksiyonerler ve sanatseverleri ağırlayacak olan fuar, 28 Ağustos Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.