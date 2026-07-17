Denetimli Serbestlikten Okula Destek

Eskişehir'de denetimli serbestlik yükümlüleri, Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesinde geniş kapsamlı boya, tadilat ve temizlik çalışması başlattı.

Okulların yaz tatiline girmesini fırsat bilen denetimli serbestlik yükümlüleri, Eskişehir'de bulunan Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesinin tadilatı için kolları sıvadı. Kamu yararına çalışma yükümlülüğü kapsamında yürütülen faaliyetlerle, okulun yeni eğitim-öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlanması hedefleniyor. Çalışmalarla okulun tüm sınıfları ve ihtiyaç duyulan diğer tüm kapalı alanları yükümlüler tarafından titizlikle boyanıyor. Boya ve tadilat işlerinin yanı sıra okulun dış görünümüne ve hijyenine de büyük önem veriliyor. Bu doğrultuda okul bahçesinin temizliği ve genel çevre düzenlemesi de yine yükümlüler tarafından gerçekleştiriliyor. - ESKİŞEHİR