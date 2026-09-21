Deneyap Uygulama Sınavı Muğla'da Fethiye başvurularıyla rekor katılımla tamamlandı - Son Dakika
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Deneyap Uygulama Sınavı Muğla'da Fethiye başvurularıyla rekor katılımla tamamlandı

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Deneyap Uygulama Sınavı Muğla\'da Fethiye başvurularıyla rekor katılımla tamamlandı
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Deneyap Uygulama Sınavı, Muğla'da Fethiye başvurularıyla rekor katılımla tamamlandı. 20 Eylül 2026'da Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan sınav iki seans halinde düzenlendi; İl Müdürlüğü gençlerin bilim ve teknoloji gelişimini desteklemeyi sürdüreceğini açıkladı.

Türkiye'nin teknoloji yıldızlarını yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyeleri kapsamında düzenlenen Deneyap Uygulama Sınavı, Muğla'da yoğun bir katılımla başarıyla tamamlandı. Fethiye'den gelen başvurularla birlikte bu yıl il genelinde rekor seviyeye ulaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle yürütülen projenin üçüncü ve son aşaması olan uygulama sınavı, 20 Eylül 2026 tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapıldı.

Muğla'da iki seans halinde gerçekleştirilen heyecan dolu sınavlar, Menteşe Spor Salonu ve Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

"Geleceğin Bilim İnsanlarının Yanındayız"

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sınava gösterilen yoğun ilgiden duyulan memnuniyet dile getirilirken, geleceğin teknoloji lideri adaylarına başarı dilekleri iletildi. Açıklamada, gençlerin bilim ve teknoloji alanında gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA
TeknolojiTürkiyeFethiyeEğitimBilimEylülMuğlaYerelSon Dakika

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