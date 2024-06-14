DENİB Başkanı Memişoğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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DENİB Başkanı Memişoğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Memişoğlu, mesajında birlik ve beraberliğin pekiştiği, toplumsal barış ve dayanışmanın zirveye ulaştığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Ayrıca, Denizli'nin ihracatının artış gösterdiğini ve sürdürülebilir ihracat artışı vizyonlarıyla çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

14.06.2024 10:38
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DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Kurban Bayramı mesajında; "Toplumsal dayanışmanın zirveye ulaştığı bir bayrama daha kavuşuyoruz" dedi.

DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Memişoğlu, mesajında; "Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, toplumsal barış ve dayanışmanın zirveye ulaştığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Mutlulukların paylaşıldığı bu mübarek günleri, sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışı içerisinde sevdiklerimizle hep birlikte geçireceğiz. Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 5 aylık süreçte Denizli'nin ihracatı yüzde 3,5 oranında artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. Haziran ayında da ihracatımız olumlu seyrediyor. Kurban Bayramının ardından, yılın ilk yarısını geride bırakmamıza 7 iş günü kalıyor. Geçtiğimiz seneye göre ilk 6 ayı da artıyla kapatacağımızı düşünüyoruz. Sürdürülebilir ihracat artışı vizyonumuzla yılın ikinci yarısında da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milli ve manevi değerlerimizi bizlere yeniden hatırlatan bu özel günlere tekrar kavuşmamız ümidiyle, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bayramın bereketiyle daha fazla ihracat için gayretlerimizi sürdüreceğiz" ifadeleri kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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