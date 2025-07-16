Deniz Altında Berberlik Yarışması - Son Dakika
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Deniz Altında Berberlik Yarışması

Deniz Altında Berberlik Yarışması
16.07.2025 11:59
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10 yıl aradan sonra berberliğe dönen Mustafa Baytan, deniz altında saç kesimi yaparak viral oldu.

Kocaeli'de 10 yıl ara verdiği berberliğe geri dönen Mustafa Baytan, mesleğinin köreldiğini söyleyenlere inat, deniz altında saç keserek adından söz ettirdi. Sosyal medyada paylaştığı videosu bir günde 1,5 milyon kez izlenen Baytan'ın yeni hedefi ise havada tıraş yapmak.

Ortaokul çağlarında çırak olarak başlayıp amcasından öğrendiği berberlik mesleğini 10 yıl önce bırakan Baytan, 5 ay önce dostlarının teşvikiyle yeniden dükkanını açtı. Ancak çevresindeki bazı kişiler, mesleğinde köreldiğini ve bu işi yeniden başaramayacağını iddia etti. Baytan, "Artık yapamazsın, körelmişsindir" sözlerine karşılık, deniz altında saç kesimi yaparak hem yeteneğini kanıtladı hem de sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler kısa sürede viral hale geldi ve bir günde 1,5 milyon kez izlendi.

"Hedefim bu işi havada yapmak"

Mustafa Baytan, yaptığı açıklamada, "Bu mesleğe 10 yıl ara verdim. Aslında çocukluğumdan beri amcamın yanında çalışıyordum, ortaokul çağlarındayken çıraklıkla başladım. Mesleği ondan öğrendim, adeta beni o yetiştirdi. Ancak 10 yıl önce bazı sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kaldım ve başka işlere yöneldim. Sonrasında dostlarımın teşvikiyle yeniden berber dükkanı açmaya karar verdim. İlk başta bazı insanlar bunun altından kalkamayacağımı düşündü. Onlara aksini kanıtlamak için önce karada başladım. Ardından müşterilerimin desteğiyle deniz altında çalışmaya başladım. Şimdi hedefim bu işi havada yapmak. Kendimi ispatlamak ve mesleği daha ileriye taşımak istiyorum" dedi.

"Şu an müşteri potansiyelim çok iyi"

Yaptığı işin bir şov olmadığını, mesleğine olan tutkusunun bir göstergesi olduğunu söyleyen Baytan, sözlerine şöyle devam etti:

"Hayatın içine heyecan katacak işler yapmanın kıymetli olduğuna inanıyorum. Müşterilerimin olumlu tepkileri de beni sürekli olarak daha iyisini yapmaya motive ediyor. Bu sürecin sonunda güzel şeyler ortaya çıktığını görmek beni mutlu ediyor. 10 yıllık aranın ardından, dostlarım sayesinde tekrar bu işe döndüm ve şimdi daha da ileri taşıyorum. Çok çalıştım; sabah 08.00'den gece 04.00'e kadar çalıştığım günlerim oldu. Çevremdekiler bazen bu işe yeniden başlamamı 'Körelmiş' bir çaba olarak gördü, yapamayacağımı düşündüler. Ama ben bunun sadece bir başlangıç olduğunu söylüyorum. Şu an müşteri potansiyelim çok iyi, hatta şehir dışından bile gelenler var. Sosyal medyada paylaştığım video sadece bir günde 1,5 milyon izlenmeye ulaştı"

"Bu işin içinde şaklabanlık yok"

Sosyal medyada güzel içerikler üretmenin kendisini motive ettiğini dile getiren Baytan, "Bu aslında tatlı bir meydan okuma. Güzel içerikler üretmek ve insanların ilgisini çekmek gerçekten çok motive edici. Gittiğim her yerde tanınıyorum, insanlar yeni içeriklerimi heyecanla bekliyor. Ama altını çizmek isterim, bu işin içinde şaklabanlık yok. Amacımız, hem kaliteli içerikler üretmek hem de değerli paylaşımlar yapmak. Gerçekten büyük mücadele verdik. Bir videonun sadece 20 saniyesini yayınlıyoruz belki ama kamera arkasında sabah 11.00'de başladığımız bir iş, akşam 20.00'de sona eriyor. Yorucu ama sonucu değerli" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deniz Altında Berberlik Yarışması - Son Dakika

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