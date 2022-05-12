Deniz Aslanı 2022 tatbikatı başladı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Deniz Aslanı 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, TCGS UMUT gemisinde 4 yıl aranın ardından başladı.

Deniz Aslanı 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde, Türk Arama Kurtarma Bölgesinde, Ege Denizi uluslararası sularında başladı. 2 yılda bir düzenlenen tatbikat, korona virüs salgını nedeniyle en son 2018 yılında yapılmıştı. Tatbikat, Türk Arama Kurtarma Teşkilatı içinde yer alan askeri ve sivil unsurlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının katılımıyla düzenleniyor. 19 ülkeden 27'si yabancı toplam 47 gözlemcinin takip edeceği tatbikatta iki senaryo icra edilecek. İlk senaryoda, Türk Arama Kurtarma Bölgesinde su alarak batmakta olan bir ticari gemiden tehlike sinyali alınması üzerine gemi mürettebatı kurtarılacak. İkinci senaryoda ise tehlike sinyali alınan ve yanmaya başlayan yolcu motorunun personelinin kurtartılması sağlanacak. Tatbikatı İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir de izleyecek.

Tatbikatta; Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir arama kurtarma uçağı, bir arama kurtarma helikopteri, iki ulaştırma uçağı, muharip uçak, Jandarma Genel Komutanlığı bir arama kurtarma helikopteri ile sahil Güvenlik Komutanlığından iki korvet, sekiz bot, dört helikopter, iki uçak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından bir bot ile arama kurtarma ihtisaslı personel görev alıyor. Tatbikatın hedefleri; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM), Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (DZAKKM), Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (HVAKKM) ve diğer ilgili kurum/komutanlıklara ait acil durum/harekat merkezleri arasındaki koordinasyonu ve Türk arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonu üst düzeye çıkarmak, Türkiye'nin arama kurtarma imkan ve kabiliyetleri ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisindeki uygulamaları camiaya duyurmak, tatbikata katılan tüm unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimleri geliştirmek, arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini denemek olarak belirtildi. - İZMİR