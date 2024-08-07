Deniz dibi temizliğinin son etabı Yalıçiftlik Koyu'nda yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Deniz dibi temizliğinin son etabı Yalıçiftlik Koyu'nda yapıldı

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen deniz dibi temizliği çalışmasının 2024 yılı son etabı Çiftlik koyunda gerçekleştirildi. Toplam 45 kilogram atık çıkarılarak Bodrum Belediyesi Yalı Restaurant & Cafe - Plaj önünde sergilendi.

07.08.2024 18:32
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Deniz dibi temizliğinin son etabı Yalıçiftlik Koyu'nda yapıldı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliğinin 2024 yılı son etabı Çiftlik koyunda yapıldı.

"Denize En Çok Mavi Yakışır" Deniz Dibi Temizliğinin bu yılki son etabı Çiftlik koyunda yapıldı. Deniz dibi temizliği çalışmasına Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü İzzet Mert Kallem ile Çiftlik Muhtarı Hasan Kocaman yanında belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi, ilgili birim personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Denizden plastik, metal ve evsel atıklar başta olmak üzere toplam 45 kilogram atık çıkarılarak Bodrum Belediyesi Yalı Restaurant & Cafe - Plaj önünde sergilendi. Sergileme sonrası atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Getirme Merkezine götürüldü.

13 Koy temizlendi

Denizden atıkların arındırılması ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen deniz dibi temizliğinde her hafta farklı bir koyda deniz dibini temizleyen dalgıçlar, toplam 13 koyda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Mayıs ayında başlanan çalışmalarda Kumbahçe, Yalıkavak, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Gümbet, Gündoğan, Türkbükü, Torba, Güvercinlik ve Çiftlik koyu temizlenirken 7 bin 436 kg atık çıkarıldı.

Deniz dibinde yapılan temizlik çalışmalarının her yıl düzenli olarak yapılması planlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deniz dibi temizliğinin son etabı Yalıçiftlik Koyu'nda yapıldı - Son Dakika

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