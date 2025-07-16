Deniz Enfeksiyonu Şüphesi Gazipaşa'da İhbar Aldı - Son Dakika
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Deniz Enfeksiyonu Şüphesi Gazipaşa'da İhbar Aldı

Deniz Enfeksiyonu Şüphesi Gazipaşa\'da İhbar Aldı
16.07.2025 15:05
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9 yaşındaki çocuğun deniz kaynaklı rahatsızlığı sonrası atık su borusu denizden kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 9 yaşındaki bir çocuğun denize girdikten kısa süre sonra rahatsızlanması üzerine deniz kaynaklı enfeksiyon şüphesiyle başlatılan incelemede, Selinus Sahili'nde liman girişine yakın bir noktada denize sıvı madde salındığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, atık su borusunun denizden kaldırıldığını tespit etti. Güvenlik kamera kayıtlarını sildiği iddiasıyla ise 1 kişi gözaltına alınırken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden alınan numuneler incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Denizden çıktı vücudunda su kabarcıkları oluştu

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 15.30 sıralarında Gazipaşa'nın Selinus Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte denize gelen 9 yaşındaki H.İ.T., kısa süre yüzdükten sonra rahatsızlandı. Denizden çıktıktan hemen sonra vücudunda su toplaması ve yanık benzeri kızarıklıklar oluşan çocuk, ailesi tarafından aile hekimine götürüldü. Yapılan ilk muayenede enfeksiyonun deniz kaynaklı olabileceği değerlendirildi.

Olayın ardından Gazipaşa Kaymakamlığı ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Sahilden alınan su numunelerinin laboratuvarda analiz edileceği ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Vatandaşlar boru deşarjını görüntüledi

Olayla eş zamanlı olarak Selinus Sahili liman girişine yakın bir noktada bulunan atık su borusundan denize sıvı madde salındığına dair görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, borudan çıkan koyu renkli sıvının doğrudan denize aktığı görüldü. Görüntülerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgedeki marina işletmesinden güvenlik kamerası kayıtlarını talep etti. Ancak marina yetkilisinin kayıtları sildiği tespit edildi. Delilleri yok ettiği gerekçesiyle şüpheli gözaltına alındı.

Boru sökülüp kaldırıldı

İncelemeler sonucunda deniz altındaki atık su borusunun ise denizden kaldırıldığı tespit edildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deniz Enfeksiyonu Şüphesi Gazipaşa'da İhbar Aldı - Son Dakika

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