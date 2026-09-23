Deniz Harp Okulu 2. sınıf öğrencileri TCG Osmangazi'de ileri denizcilik eğitimi aldı - Son Dakika
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Deniz Harp Okulu 2. sınıf öğrencileri TCG Osmangazi'de ileri denizcilik eğitimi aldı

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Deniz Harp Okulu 2. sınıf öğrencileri TCG Osmangazi\'de ileri denizcilik eğitimi aldı
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Deniz Harp Okulu 2. sınıf öğrencileri, TCG Osmangazi çıkarma gemisiyle İleri Denizcilik Eğitimleri kapsamında denizaltı tanıma-tanıtma, ilk yardım, yangın ve yara savunma ile dikey ikmal eğitimlerini başarıyla icra etti. Eğitimlerde TCG Çanakkale ve SH-70 helikopteri kullanıldı.

Deniz Harp Okulu 2'nci sınıf öğrencileri, TCG Osmangazi çıkarma gemisi ile 'İleri Denizcilik Eğitimleri' kapsamında eğitimler yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Harp Okulu 2'nci sınıf öğrencilerinin TCG Osmangazi çıkarma gemisi ile gerçekleştirilen 'İleri Denizcilik Eğitimleri' kapsamında TCG Çanakkale ile denizaltı tanıma-tanıtma, deniz karakol uçağı ile havadan fotoğraf çekimi, ilk yardım, denize adam düştü, yangın ve yara savunma, SH-70 helikopteri kullanılarak dikey ikmal eğitimlerini başarıyla icra ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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