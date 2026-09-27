Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı\'nda 15 gemi geçit töreni yaptı

Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında 15 geminin katılımıyla İstanbul Boğazı'nda geçit töreni icra edildi. Gemilerin Boğaz'dan geçişi havadan görüntülendi.

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nda geçit töreni icra edildi.

Tören kapsamında Deniz Kuvvetlerine bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş gerçekleştirdi. Gemilerin Boğaz'daki seyri vatandaşların da ilgisini çekti.

Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında gerçekleştirilen geçişte gemiler, Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde İstanbul'un iki yakası arasından ilerledi. Nizamdaki ilk gemi, Beşiktaş Meydanı'nda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı. Gemilerin geçişi havadan görüntülendi.

Preveze Deniz Zaferi, 27 Eylül 1538 tarihinde Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının kazandığı tarihi deniz zaferi olarak biliniyor. Zaferin yıl dönümü olan 27 Eylül, Deniz Kuvvetleri Günü olarak kutlanıyor.