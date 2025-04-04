Denizaltı faciasının son tanığı o anları hala gözyaşları içinde anlatıyor - Son Dakika
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Denizaltı faciasının son tanığı o anları hala gözyaşları içinde anlatıyor

Denizaltı faciasının son tanığı o anları hala gözyaşları içinde anlatıyor

4 Nisan 1953'te tatbikattan dönerken yaşanan kaza sonucu batan TCG Dumlupınar (D-6) denizaltısından gelen yardım telefonuna bakan emekli Deniz Astsubay Mustafa Pekbey, ilerleyen yaşına rağmen olay her aklına geldiğinde gözyaşlarına boğuluyor.

04.04.2025 12:27
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4 Nisan 1953'te tatbikattan dönerken yaşanan kaza sonucu batan TCG Dumlupınar (D-6) denizaltısından gelen yardım telefonuna bakan emekli Deniz Astsubay Mustafa Pekbey, ilerleyen yaşına rağmen olay her aklına geldiğinde gözyaşlarına boğuluyor.

4 Nisan 1953 günü İsveç yük gemisi Naboland'ın saat 02.15'te Dumlupınar Denizaltısı'na çarpması sonucu yaşanan kazada denizaltı kaporta kısmından su alarak 86 mürettebatı ile kısa sürede battı. Olayda denizaltıda bulunan 81 asker ve mürettebat şehit oldu. Çarpışmanın ardından mürettebatı kurtarmak için o dönem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çok sayıda gemi seferber olsa da mürettebattan sadece 5'ini kurtarabildiler.

Olaya müdahale için giden gemilerden birinde olan emekli Deniz Astsubay Mustafa Pekbey (91) Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşıyor.

"Batan denizaltıdaki astsubay telefonu 'vatan sağolsun' diyerek kapattı"

Olayın son tanıklarından olan Pekbey'in ailesi ve ziyarete gidenler ise emekli denizcinin kaza anı aklına her geldiğinde duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadığını belirtti. Pekbey'in ayrıca yakınlarına batan denizaltıda görevli Astsubay Selami Özben ile denizaltı batmadan önce telefonda son konuşan kişilerden biri olduğunu ve Özben'in kendisine kurtulamamaları halinde 'vatanda sağolsun' diyerek telefonu kapattığını çok iyi hatırladığını belirtti.

Öte yandan, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı geçtiğimiz Ocak ayında Pekbey'i yaşadığı evinde ziyaret ederek, hatıralarını dinlemişti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Dumlupınar, Denizcilik, Kültür, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizaltı faciasının son tanığı o anları hala gözyaşları içinde anlatıyor - Son Dakika

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