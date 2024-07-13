Denizde fırtınaya yakalanan lastik botu tur teknesi kurtardı - Son Dakika
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Yerel

Denizde fırtınaya yakalanan lastik botu tur teknesi kurtardı

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Gökova Körfezi'nde aniden bastıran fırtına ve sağanak yağmur sonucunda denizde lastik botu benzini biten ve dalgalarla boğuşan vatandaşlar, Akyaka-Sedir turu yapan Gökovalı Gümüş teknesi kaptanı tarafından kurtarıldı. Tekne, lastik botu yedekleyerek Akyaka'ya kadar getirdi.

13.07.2024 20:55
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Denizde fırtınaya yakalanan lastik botu tur teknesi kurtardı

MUĞLA - Dünyanın en önemli mavi yolculuk rotası üzerinde bulunan Gökova Körfezi'nde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur sonrası denizde lastik benzini biten ve dalgalarla boğuşan bottaki vatandaşları Akyaka-Sedir turu yapan Gökovalı Gümüş teknesinin kaptanı kurtardı.

Gökova Körfezi uç noktasında yer alan Sakin Kent Akyaka'da sabah saatlerinde yaşanan kazada 2 kişi ölmüş, 30 kişi de yaralanmıştı. Sabah saatlerinde yaşanan facia denizde de yaşanıyordu. Akşam saatlerinde aniden bastıran fırtına ile karışık sağanak yağışı Gökova Körfezi'nde yakalanan lastik bot dalgalarla boğuşmaya başladı.

Her gün Akyaka-Sedir adası arasında günübirlik tura çıkan 245 kişilik 32 metre uzunluğunda ve uluslararası sularda seyrüsefer yapma iznine sahip Gökovalı Gümüş teknesi Kaptanı Kemal Gümüş, Sedir Adası turundan dönüşte kendisinden yardım talep eden bottaki vatandaşlara Çınar mevkii açıklarına kadara yanaşarak botu tekneye bağladı.

Tekneye yedeklenen lastik bot ve içindekiler tekne ile birlikte Akyaka'ya kadar getirildi. Tekne kaptanı Kemal Gümüş, Sedir adası turundan döndükleri esnada bottan yapılan yardım talebi üzerine lastik botu tekneye yedeklediklerini açıkladı. Gümüş, havanın yağmurlu ve fırtınalı olması nedeniyle denizin de dalgalı oluğunu açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizde fırtınaya yakalanan lastik botu tur teknesi kurtardı - Son Dakika

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