Denizden 2 buçuk ton çöp çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Denizden 2 buçuk ton çöp çıktı

Geniş Video İzle

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Deniz Dibi Temizliği etkinliğinde Bitez koyundan 2 buçuk ton atık çıkarıldı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, temizlik hareketinin devam edeceğini belirtti.

22.05.2024 18:47  Güncelleme: 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizden 2 buçuk ton çöp çıktı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen Deniz Dibi Temizliği'nin 2024 yılı üçüncü etabı Bitez'de gerçekleşti.

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde başlayan ve yarımada koylarında devam eden 2024 yılı Deniz Dibi Temizlik Etkinliği'nin üçüncü ayağı bu hafta Bitez'de yapıldı. Bodrum'un koylarını çöp ve atıklardan arındırmak amacıyla yapılan temizlik etkinliğinde denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları, plastik kasa, araba lastiği ve duba gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen "Deniz Dibi Temizliği" etkinliğine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, belediye meclis üyeleri ve Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, ilgili birim müdürleri katıldı. Çalışmalar sonucu Bitez koyundan yaklaşık 2 buçuk ton atık çıkarıldı.

"Mavi vatan yeşil Türkiye için koruyalım"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, deniz dibi temizliğiyle ilgili açıklamalarda bulunurken "Denize En Çok Mavi Yakışır" mottosuyla başlatılan Deniz Dibi Temizliğinin artarak devam edeceğini belirterek şunları söyledi: "Hem suyun içinde hem Bodrum'un doğasında, bahçesinde temizlik hareketimiz devam ediyor. Bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü temizlemenin aslında ne kadar zor, kirletmenin de ne kadar kolay olduğunu yaşayarak görüyoruz. İnsanların denizi, çevreyi, doğayı kirletmesini asla istemiyoruz. O yüzden ben sadece Bodrum'u değil bütün Türkiye'yi temizliğe davet ediyorum"

Başkan Mandalinci, sözlerine devam ederken bu çalışmaların tüm Türkiye'de yapılmasının gerekliliğine vurgu yaparak, "Vatanımızı, denizimizi temiz tutmamız gerekiyor. Nasıl mavi vatan diyorsak yeşil doğa, yeşil Türkiye de dememiz gerekiyor. Bunu da ancak koruyarak başarırız" dedi.

Etkinlik sonunda denizden çıkarılan atıklar, Bitez Üç Fidan Parkında sergilendi. Atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesindeki 1. Sınıf Atık Merkezi'ne götürüldü.

Denizden 2 buçuk ton çöp çıktı
Kaynak: İHA

Tamer Mandalinci, Bodrum, Bitez, Çevre, Doğa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizden 2 buçuk ton çöp çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
18:39 Sosyal medya platformu X, Türkiye’de ofis açıp temsilci atadı Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı
17:45 AK Parti’de bir istifa daha Rize’nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi
17:23 Erdoğan’ın 34 yıl sonra gelen “seferberlik“ hamlesi ne anlama geliyor AK Parti’den açıklama var Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var
15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
17:54 Rize’de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
17:51 Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
17:46 Motokurye Ata’nın katili için istenen ceza belli oldu Motokurye Ata'nın katili için istenen ceza belli oldu
17:08 Adnan Oktar: Reisi’ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var Adnan Oktar: Reisi'ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var
16:57 Rize İl Başkanı Ayar’ın istifası sonrası AK Parti’den değişim mesajı: Adımlar atılacak Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak
16:55 Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı
16:34 Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler
16:29 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık
16:05 Yine ateşe benzin döküyor Mehmet Büyükekşi’den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 19:33:04. #1.13#
SON DAKİKA: Denizden 2 buçuk ton çöp çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement