Denize sıfır yapılan kaçak bina yıkıldı - Son Dakika
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Denize sıfır yapılan kaçak bina yıkıldı

02.03.2022 11:13
Denize sıfır yapılan kaçak bina yıkıldı

Kaçak yapılarla mücadelesini sürdüren Gemlik Belediyesi ekipleri, Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan ve kıyı kenar kanununa aykırı olduğu tespit edilen bir kaçak yapıyı yıktı.

Kaçak yapılarla mücadelesini sürdüren Gemlik Belediyesi ekipleri, Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan ve kıyı kenar kanununa aykırı olduğu tespit edilen bir kaçak yapıyı yıktı.

Gemlik Belediyesi kaçak yapılarla ilgili mücadelesini aralıksız sürdürüyor. İlçenin birçok bölgesindeki kaçak yapılara ceza ve idari işlem uygulayan Gemlik Belediyesi Kaçak Yapı kontrol ekibi, Kurşunlu mahallesinde 212 ada 111 parselde bulunan ve yapılan uyarılara rağmen inşaatına devam eden kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi. Kolluk kuvvetlerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yıkım bölgesinde, herhangi bir yangın riskine karşı itfaiye ekipleri de hazır bulundu.

Kıyı kenar kanununa aykırı olarak yapılan yapı, Gemlik Belediyesi ekiplerince yıkılırken, Belediye yetkilileri vatandaşlara imar kanununa uymamanın para cezasının yanı sıra hapis cezasının da olduğunu belirtirken, vatandaşlara imar kanununa uygun yapı yapma çağrısında bulundu. - BURSA

Denize sıfır yapılan kaçak bina yıkıldı

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Kaçak yapı, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denize sıfır yapılan kaçak bina yıkıldı - Son Dakika


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