Ordu'da av yasağı sona erdi, balıkçı tezgahları palamut ile şenlendi - Son Dakika
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Yerel

Ordu'da av yasağı sona erdi, balıkçı tezgahları palamut ile şenlendi

Ordu\'da av yasağı sona erdi, balıkçı tezgahları palamut ile şenlendi

Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Ordu'da balıkçılar yeni sezonun ilk balığı olan palamutu avladı. Fatsa ilçesindeki balıkçılar, palamutun bol miktarda tutulmasıyla tezgahlarının şenlendiğini belirtti. İlk palamudu satın alan vatandaşlar, uzun bir aradan sonra sofralarının taze balıkla şenleneceğini ifade etti.

01.09.2024 15:23
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Denizlerde av yasağının sona ermesi ile Ordu'da balıkçı tezgahları palamut ile şenlendi.

Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar yeni sezonun ilk balıklarını avladı. İlk avda palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü. Avlanılan ilk balıklar, sabahın erken saatlerinde satıldı. Fatsa ilçesindeki balıkçılar da palamutun bol miktarda tutulması ile tezgahlarının şenlendiğini söylediler.

Fatsa'da balıkçı Uğur Aygün, palamudun bol olduğunu ve tanesini 100 TL'den sattıklarını ifade ederek, sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Sezonun ilk palamudunu satın alan Murat Serin isimli vatandaş ise, "Uzun süren bir aradan sonra sofralarımız taze balık ile şenlenecek. Fiyatları ise şu an için normal. İleriki günlerde fiyatlar daha da düşerse herkes balık yer" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da av yasağı sona erdi, balıkçı tezgahları palamut ile şenlendi - Son Dakika

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