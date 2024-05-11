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DENİZLİ (İHA) – Denizli Beyağaç'ın emekçi Başkanı Sezayi Pütün, mütevazi yaşam tarzıyla gönülleri fethetti. Sabah ezanıyla ayağına çizmeleri çekip tütün diken Başkan Pütün, sabah kahvaltısını da günün ilk ışıklarında tarlada toprağın üstüne serilen sofrada yaptı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, en yakın rakibine büyük bir fark atarak Belediye Başkanı seçilen Sezayi Pütün'ün göreve seçilmesinin ardından günlük yaşamında herhangi bir değişiklik olmadı. Uzun yıllar Beyağaç Ziraat Odası Başkanlığı görevini de yürüten Sezayi Pütün, başkan seçilmesinin ardından da sürekli halkın arasında olarak gönülleri fethetti.

Evinde hayvanlarına bakan Başkan Pütün, tarla işlerinde de üzerine düşeni yapmayı sürdürdü. Sabah ezanıyla birlikte uyanıp, ayağına çizmeleri çekerek tarlasına giden Başkan Pütün, ailesi ve işçilerle birlikte tütün fidelerini toprakla buluşturdu. Göreve seçildikten sonra da değişmeyen mütevazi yaşam tarzıyla taraflı tarafsız her kesimin kalbini kazanan Pütün, sabah kahvaltısını toprağın üzerine serilen sofrada yaparak, kara demlikte pişirilen çayını yudumladı.

Topraktan kazandığıyla bugünlere ulaştığını ifade eden Başkan Pütün, "Çileli bir iştir çiftçilik. Sabah ezanıyla başlar, yatsı ezanıyla son bulur. Beyağaç ilçemizin ana geçim kaynağı tütündür. Didim mevsimi olduğu için bu fidelerin biran önce toprakla buluşması gerekiyor. Halka hizmet görevimizi aksatmadan tarladaki kendi işlerimizi de yetiştirebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyorum" dedi. - DENİZLİ