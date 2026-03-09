Buldan'da 100'e Yakın Artçı Deprem - Son Dakika
Buldan'da 100'e Yakın Artçı Deprem

Buldan\'da 100\'e Yakın Artçı Deprem
09.03.2026 16:19  Güncelleme: 16:54
Denizli'nin Buldan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından yüz kadar artçı sarsıntı kaydedildi. Vali Yavuz Selim Köşger, bölgede incelemelerde bulunarak can kaybı olmadığını ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

(DENİZLİ) - Denizli'nin Buldan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede yüz kadar artçı sarsıntı kaydedildi.

Denizli'de sabah saatlerinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası gün boyunca merkez üssü Buldan ve çevresi olan ve büyüklüğü 1,3 ile 3,7 arasında yaklaşık yüz artçı sarsıntı meydana geldi.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, depremin ardından Yenicekent Mahallesi ve Buldan merkezde incelemelerde bulundu.

Vali Köşger'e Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, AFAD ve UMKE ekipleri eşlik etti.

Köşker, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, şu ana kadar tüm ilçelerle temas kurulduğunu ifade ederek, can kaybının bulunmadığını ve tamamen enkaza dönüşen bir binanın tespit edilmediğini söyledi.

Kısmi sıva çatlakları ile birkaç binada taşıyıcı kolonlarda ve sonradan yapılan eklemelerde hasarlar olduğunu aktaran Vali Köşger, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini iletti.

AFAD, UMKE, Jandarma ve Emniyet birimlerinin sahadaki incelemelerini sürdürdüğünü belirten Vali Köşger; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleriyle birlikte yerinde hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

İlk belirlemelere göre okul binalarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini aktaran Köşger, Buldan merkezde bulunan tarihi bir okulda sıva dökülmesi nedeniyle iki sınıfta eğitim gören öğrencilerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini, ancak okulların tatil edilmesini gerektiren bir durumun bulunmadığını belirtti.

Kaynak: ANKA

