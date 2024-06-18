Denizli Buldan'da Kurban Derileri Gömüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Denizli Buldan'da Kurban Derileri Gömüldü

Denizli Buldan'a bağlı Yenicekent Mahalle Muhtarı Musa Çakır, mahalle yararına kullanmak için topladığı yaklaşık bin adet kurban derisini gömmek zorunda kaldı. Anlaştığı tüccarın alımdan vazgeçmesi üzerine derilerin bozulmaması ve kirlilik oluşmaması için bu kararı aldıklarını belirten Muhtar Çakır, milli servete yazık olduğunu ifade etti.

18.06.2024 06:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Buldan'a bağlı Yenicekent Mahalle Muhtarı Musa Çakır, mahalle yararına kullanmak için topladığı kurban derilerini gömmek zorunda kaldı.

Yaklaşık bin adet kurban derisi gömülmek zorunda kaldı. Buldan Yenicekent Mahalle Muhtarı Musa Çakır, Kurban Bayramında toplayacağı derileri satmak üzere bir tüccarla anlaştı. Anlaştığı tüccarın aradığını, derilerin hazır olduğunu ancak alıcının almaktan vazgeçtiğini dile getiren Yenicekent Mahalle Muhtarı Musa Çakır "Bin bir güç ve emekle bayramda yaklaşık bin adet deriyi topladık. Ama alıcı bize gelmeyeceğini, anlaşmadan vazgeçtiğini söyledi. Derilerin sıcaktan dolayı bozulmaya başladığını söylememe rağmen almayacağını söyleyince bizde daha fazla kötü görüntü ve kirlilik olmaması için derileri gömmek zorunda kaldık. Yazık oldu milli servete" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yenicekent, Denizli, Kurban, Buldan, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli Buldan'da Kurban Derileri Gömüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:25 Sarıyer’de büyük yangın Söndürüldükten sonra tekrar başladı Sarıyer'de büyük yangın! Söndürüldükten sonra tekrar başladı
21:55 Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 2,8’den 3,5’e çıkardı Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 2,8'den 3,5'e çıkardı
20:43 On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu
18:09 CHP’li Yazgan’dan AK Parti için sert sözler: Kılımız kıpırdamaz CHP'li Yazgan'dan AK Parti için sert sözler: Kılımız kıpırdamaz
14:13 “Ben Türkiyeliyim“ sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca’dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar "Ben Türkiyeliyim" sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca'dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar
00:46 Kanlar içinde yerde kaldı Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi Kanlar içinde yerde kaldı! Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi
00:42 Dünya medyasının 2024 karnesi ortaya çıktı Haber içerikleri duyarsızların sayısını artırıyor Dünya medyasının 2024 karnesi ortaya çıktı! Haber içerikleri duyarsızların sayısını artırıyor
23:52 Avcılar’da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı Avcılar'da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı
23:48 Fransa, Avusturya’yı 1-0 mağlup etti Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti
23:45 Meksika’da belediye başkanı otoyolda öldürüldü Meksika'da belediye başkanı otoyolda öldürüldü
23:03 Herkes onu konuşuyor Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu Herkes onu konuşuyor! Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu
22:37 Salih Özcan’dan taraftarlara çağrı: Sarı Duvar, Kırmızı Duvar olsun Salih Özcan'dan taraftarlara çağrı: Sarı Duvar, Kırmızı Duvar olsun
21:53 Montella açıkladı Yıldız futbolcuyu Gürcistan maçında oynatmayacak Montella açıkladı! Yıldız futbolcuyu Gürcistan maçında oynatmayacak
21:49 Sağlık Bakanı Koca, itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verilmesini paylaştı Sağlık Bakanı Koca, itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verilmesini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 07:11:52. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli Buldan'da Kurban Derileri Gömüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement