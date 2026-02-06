Yangının yaralarını Sevgi Eli sardı - Son Dakika
Yangının yaralarını Sevgi Eli sardı

06.02.2026 12:17  Güncelleme: 12:19
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, Sarayköy'de evi yanan bir aileye yardıma koşarak, hayırseverlerin desteğiyle ailenin evini baştan aşağı yeniledi. Yangında tüm eşyalarını kaybeden anne ve iki çocuğa gıda ve giyim desteği de sağlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, Sarayköy'de evi yanan aileye sahip çıktı. Yangında tüm eşyalarını kaybeden anne ve iki çocuğunun imdadına yetişen ekipler, hayırseverlerin desteğiyle evi baştan aşağı yeniledi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir süre önce yaşanan talihsiz olayda, iki çocuğu ile birlikte yaşayan Y.D.'nin evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Tüm eşyaları küle dönen anne ve çocukları yakınlarına sığınırken, ailenin imdadına Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli yetişti. Sevgi Eli ekipleri geçtiğimiz gün hayırseverlerin bağışladığı eşyalarla ailenin tüm eşyalarını yeniledi. Buzdolabından çamaşır makinesine, koltuk takımından elbise dolabına kadar yeni tutulan evi döşeyen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, çocukların oyuncaklarına kadar her ayrıntıyı düşündü. Tüm bunların yanında aileye gıda ve giyim desteği de sağlandı.

Zor zamanlarda Büyükşehir yanınızda

Yangında can kaybı yaşanmamış olması teselli kaynağı olurken, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli'nin hayırseverlerle kurduğu dayanışma ağı sayesinde ailenin yaraları kısa sürede sarıldı. Zor günlerde dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koyan çalışma ile mağduriyetin giderilmesi sağlanırken, ihtiyaç sahibi hiçbir vatandaşın yalnız bırakılmadığı mesajı da güçlü biçimde verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

