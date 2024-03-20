Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağbaşı Mahallesinde Mahalle İftarı Düzenledi

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Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen mahalle iftarı bu kez Bağbaşı Mahallesinde kuruldu. Yoğun katılımın olduğu iftar programında Başkan Zolan, "Kol kola, hiç gönül kırmadan herkesin başkanı olarak hizmet etmeye gayret ettik" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği mahalle iftarı programı Bağbaşı Mahallesi'nde kuruldu. İftar programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, AK Parti Pamukkale Belediye Başkan adayı Halil Pekdemir, davetliler ve binlerce mahalle sakini katıldı. İftarda tüm vatandaşları tek tek selamlayan Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, mahalle sakinlerinin ramazanlarını tebrik etti. Başkan Zolan basın mensuplarına yaptığı açıklamada burada muhteşem bir atmosfer olduğunu belirterek, "Dostlarımız, kardeşlerimiz, burada yaşayan vatandaşlarımız güçlü bir şekilde katılım sağladılar, ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'ım bu güzelliklerimizi artırarak devam ettirsin" dedi.

"Herkesin Başkanı olarak hizmet etmeye gayret ettik"

Denizli'de bugüne kadar birçok güzel işe imza attıklarını ve hizmet destanları yazdıklarını kaydeden Başkan Zolan, "İnşallah bu güzelliklere devam edelim. Kol kola, hiç gönül kırmadan herkesin başkanı olarak hizmet etmeye gayret ettik. Çok şükür Allah'ım güzellikler nasip etti. Her gün bir mahalledeyiz, vatandaşlarımızla manevi atmosferin yüksek olduğu gönül sofrasında buluşuyoruz. Allah'ım oruçlarımızı, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin " dedi. - DENİZLİ