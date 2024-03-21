Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayıhan Mahallesi'nde Mahalle İftarı Düzenledi - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayıhan Mahallesi'nde Mahalle İftarı Düzenledi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayıhan Mahallesi\'nde Mahalle İftarı Düzenledi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, gelenekselleştirdiği mahalle iftarlarına Kayıhan Mahallesi'nde devam etti. Başkan Zolan, iftara katılan vatandaşları Denizli Kent Müzesi ve Denizli Bilim Merkezi'ne davet etti.

21.03.2024 10:16  Güncelleme: 10:21
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Denizli Büyükşehir Belediyesinin gelenekselleştirdiği mahalle iftarları Kayıhan Mahallesi'nde kuruldu. İftara katılan vatandaşları açılışını yaptıkları Denizli Kent Müzesi ve Denizli Bilim Merkezi'ne davet eden Başkan Zolan, "İnşallah böyle güzel eserleri Denizli'mize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar programı bu kez Kayıhan Mahallesi'nde kuruldu. Kayıhan Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen iftara Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhur İttifakı Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, mahalle muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı. İftar öncesi mahalle sakinlerinin ramazanlarını tek tek tebrik eden Başkan Zolan, ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlarla dua edip orucunu açtı. İftarın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Zolan, Kayıhan, Hürriyet ve Asmalıevler mahallelerinde bulunan hemşehrileriyle gönül sofrasında buluştuklarını belirterek, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu üç mahallemizde çok yoğun bir alt yapıya girmiştik. Gerçekten herkesin cesaret edemeyeceği bir çalışma yaptık ve çok şükür üstesinden geldik. Sonrasında üst yapıyı Kayıhan ve Hürriyet'te tamamladık, Asmalıevler'de ise hızlı bir şekilde devam ediyor. Allah'ım inşallah güle kullanmayı nasip etsin. Artık yüz yıl boyunca buralarda herhangi bir altyapı sıkıntısı yaşanmayacak" dedi.

"Hizmet destanları yazdık"

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu mahallerimiz gerçekten bizlerin her zaman yanında olmuştur. Zorlukları birlikte aştık. Güzelliklere birlikte kavuştuk. İnşallah Allah'ım nasip etsin güzellikler yapmaya devam edelim." Özellikle son dönemde Denizli merkez ve ilçelerde açılışını yaptıkları projelere dikkati çekerek başta Denizli Kent Müzesi ve Denizli Bilim Merkezi olmak üzere tüm hemşehrilerini tesislere davet eden Başkan Zolan, "İnşallah böyle güzel eserleri Denizli'mize kazandırmaya devam edeceğiz. Biz bu şehre sadece ve sadece hizmet ettik. Hizmet destanları yazdık. Vatandaşımızın güvenine layık olmak, onların başını önüne eğdirmemek ve güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. İnşallah aynı tempoyla durmayacağız, vatandaşlarımızın destekleriyle aynı anlayışla, aynı güzellikle milletimize hizmet edeceğiz. Sadece ve sadece milletimiz için koşmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayıhan Mahallesi'nde Mahalle İftarı Düzenledi - Son Dakika

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