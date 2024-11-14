Denizli Büyükşehir Belediyesi Kışın Evi Yanan Aileye Yardım Elini Uzattı

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Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, kış günü evi yanan Dönmez ailesine sahip çıktı. Olayın hemen ardından seferber olan Sevgi Eli ekipleri Dönmez ailesinin yeni evlerini tepeden tırnağa yenileyerek sıcak bir yuva imkanı sundu.

Denizli'nin Güney İlçesi Ertuğrul Mahallesi'nde 7 Kasım 2024'de meydana gelen olayda, elektrik panelinden çıktığı ifade edilen yangında Dönmez ailesinin tüm eşyaları küle döndü. Yangından kurtulan Mehmet Dönmez ve eşi kış günü sokakta kaldı. Yangını kısa sürede söndüren Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın durumu haber vermesi üzerine aynı gün harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli evsiz kalan aileye umut oldu. Tüm eşyaları ile birlikte evleri yanan ailenin imdadına Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli yetişti. Yangının ertesi günü Sevgi Eli ekipleri hayırseverlerin bağışladığı eşyalarla ailenin tüm eşyalarını yenileyerek yaşlı çifti Güney ilçe lojmanında yer alan bir eve yerleştirdi. Kış günü evsiz kalan Dönmez ailesi kısa sürede sıcak bir yuvaya kavuşmanın sevincini yaşadı.

Başkan Çavuşoğlu'ndan geçmiş olsun mesajı

Talihsiz olayı yaşayan Dönmez ailesine geçmiş olsun mesajını ileten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yangında herhangi bir can kaybının yaşanmamasının çok sevindirici olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli ekiplerinin hızlı bir şekilde aksiyon aldığını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Öncelikle ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Mutlu insanların şehri Denizli yolculuğumuzda elimizdeki tüm imkanlarımızı halkımız için kullanıyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi sadece halkın bir kesimine değil, tamamına hizmet vermeye devam edecektir" dedi. - DENİZLİ