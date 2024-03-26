Denizli Büyükşehir Belediyesi Mahalle İftarı Düzenledi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği mahalle iftarı Merkezefendi Mahallesi'nde kuruldu. İftar yemeğinin ardından konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca düzenlediği, birlik, beraberlik ve mahalle kültürünü pekiştirdiği iftar sofrası geleneği Merkezefendi Mahallesi ile devam etti. Merkezefendi Kapalı Pazaryeri'nde yapılan iftara, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan adayı Ekrem Başer, mahalle muhtarları ile mahalle sakinleri katıldı. İftardan önce alana gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, mahalle sakinlerinin tek tek ramazanlarını tebrik etti. Ezanın okunmasıyla birlikte Başkan Osman Zolan ve beraberindeki binlerce vatandaş dualarla oruçlarını açtı.
"Ramazan güzel bir şekilde geçiyor"
Burada iftarın ardından hemşehrilerine seslenen Başkan Osman Zolan, ramazan ayının güzel bir şekilde geçtiğini, gönül sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tüm hemşehrilerinin bu özel ayını kutladı. Başkan Zolan, davetlerine icabet ederek gelen hemşehrilerine teşekkür ederek, "Sizlerin ihtiyacını ve taleplerini karşılamak adına gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah şehrimiz, sizler için hayırlısı ne ise onu nasip etsin. Buraya gelemeyen eşinize, dostunuza, sevdiklerinize çok selam söyleyin. Ramazan'ın sonuna kadar da böyle güzelliklerle geçsin ve Kadir Gecesi'ne kavuşmayı Allah'ım bize nasip etsin. Ardından da Ramazan Bayramını en güzel şekilde geçirmek nasip olsun inşallah" dedi. - DENİZLİ
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