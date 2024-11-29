Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Kış Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Kış Yardımı

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Kış Yardımı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, soğuk havalarda ekonomik durumu zayıf ailelere soba, mont ve yorgan desteğinde bulunuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi, ilk etapta 1500 aileye yardım ulaştıracak.

29.11.2024 14:08  Güncelleme: 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığındaki Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilikte de örnek olmaya devam ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara soba, mont ve yorgan desteğinde bulunuyor.

Sosyal belediyecilikte örnek projelere imza atmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin imdadına koşarak soba, mont ve yorgan desteğinde bulunuyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu kapsamda Esentepe Mahallesi'nde bulunan miniklere mont yardımında bulundu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Veysel Danacıoğlu ve beraberindekiler okulları ziyaret ederek miniklere montlarını teslim etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Danacıoğlu, kent genelinde ilk etapta tespit ettikleri, ekonomik durumu iyi olmayan bin 500 aileye soba, mont ve yorgan desteği vereceklerini söyledi.

Dayanışma ruhu yeni bir boyut kazanacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun sosyal belediyecilik anlayışı ile kentteki dayanışma ruhunun yeni bir boyut kazandığını işaret eden Danacıoğlu, "Şehrimizde sosyal adaleti sağlamak için tüm imkanlarımızla ihtiyaç sahibi insanımıza yardım elini uzatmaya devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile mutlu insanların şehri Denizli'yi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Kış Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
22:11 İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
21:51 Real Madrid’in takım otobüsü kaza yaptı Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı
21:39 Ünlü şarkıcı Bayhan’ın acı günü Babası hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Bayhan'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti
21:38 Beşiktaş’ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü Beşiktaş'ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü
21:28 Beşiktaş’ta Gabriel Paulista sakatlandı Beşiktaş'ta Gabriel Paulista sakatlandı
21:11 Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray’a pahalıya patladı Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı
21:01 Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 15:52:51. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Kış Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.