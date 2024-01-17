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Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokakta Yaşayan Evsizlere Yardım Etmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokakta Yaşayan Evsizlere Yardım Etmeye Devam Ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz vatandaşlara kucak açmaya bu yıl da devam ediyor. Başkan Zolan, 'Denizli'mizde kimse sahipsiz değil' dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokakta Yaşayan Evsizlere Yardım Etmeye Devam Ediyor
17.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 11:53
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz vatandaşlara kucak açmaya bu yıl da devam ediyor. Bu soğuk günlerde sokakta kalan vatandaşlara sahip çıkmayı sürdüreceklerini belirten Başkan Zolan, "Denizli'mizde kimse sahipsiz değil" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi kış mevsiminin bastırmasıyla birlikte sokakta yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan vatandaşlara sahip çıkıyor. Uygulama ile evsizlerin barınma ihtiyacı giderilerek, kış mevsimi boyunca kendilerine sıcak bir mekan ve gıda temin ediliyor. Vatandaşların söz konusu uygulamadan faydalanabilmeleri için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvuru yapmaları gerektiği belirtildi. Durumunu belirten vatandaşlar yapılacak incelemenin ardından misafir edilebilecek. Bunun yanında mesai saatleri içerisinde 0 258 280 25 60 mesai saatleri dışında ise Alo 153 numaralı telefona yapılacak ihbarla harekete geçecek Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara ulaşarak, istekleri halinde konuk edebilecek.

"Sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, her yıl olduğu gibi bu kış mevsimi de sokakta hiçbir vatandaşlarını açıkta bırakmamak için gayret ettiklerini söyledi. Tüm hemşehrilerine seslenen Başkan Zolan, "Denizli'mizde kimse sahipsiz değil. Bu soğuk kış günlerinde evsiz, sokakta kalan birini görür veya haberdar olursanız lütfen bize bildirin. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak herkese ulaşmaya gayret ediyoruz. Zor durumda olan vatandaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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