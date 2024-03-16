Denizli Büyükşehir Belediyesi Yeni Mahalle\'de Gönül Sofrası Kurdu

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Denizli Büyükşehir Belediyesinin her ramazan ayında düzenlediği gelenekselleşen gönül sofrası bu kezde Yeni Mahalle'de kurdu. Vatandaşların iftar heyecanını paylaşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Osman Zolan, "İftar sofralarında buluşmak bizi mutlu ediyor" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlediği iftar sofrası Yeni Mahalle'de kuruldu. İftara Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Merkezefendi Başkan adayı Ekrem Başer, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalle sakinlerinin tek tek ramazanlarını tebrik eden Başkan Osman Zolan, 8 yıl önce yine mahalle iftarında hatıra fotoğrafı çektirdiği 10 yaşındaki Melis Nur Kılıçaslan ile buluşması çevredekilere tebessüm ettirdi. 2 yaşında Başkan Zolan ile hatıra fotoğrafı bulunan Melis Nur'un tekrar fotoğraf çekilme talebini kırmayan Başkan Zolan, vatandaşlarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Başkan Zolan ve beraberindekiler birlikte dua edip oruçlarını açtı.

"İftar sofralarında buluşmak bizi mutlu ediyor"

Başkan Osman Zolan basın mensuplarına yaptığı açıklamada mahalle iftarları ile birlik ve beraberlik ruhu içerisinde ramazan ayının ayrı bir güzelliğini yaşadıklarını vurgulayarak, "İftar sofralarında buluşmak bizi mutlu ediyor. Her ramazan ayında olduğu gibi biz yine mahalle iftarlarımıza devam ediyoruz. Mahalle iftarlarımız gönüllerin, sevenlerin ve kardeşlerin buluşmasıdır. O güzelliği yaşatmak istiyoruz. Ramazan sofralarımızı daim eylesin, güzelliklerimizi artırsın" dedi. Ramazan ayının 30 gün olması sebebiyle her mahalleye gidemediklerini ifade eden Başkan Zolan, "Gidemediğimiz mahallelerdeki kardeşlerim bizi gelmiş gibi kabul etsin. Sofralarında bize yer açsınlar, buluşmuş olalım. Emek veren herkese saygılarımı sunuyorum. Allah'ım herkesin tutmuş olduğu oruçları, yapmış olduğu ibadetleri kabul ve makbul eylesin" dedi. - DENİZLİ