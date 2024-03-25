Denizli Büyükşehir Belediyesi Zeytinköy Mahallesi'nde Mahalle İftarı Düzenledi - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Zeytinköy Mahallesi'nde Mahalle İftarı Düzenledi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zeytinköy Mahallesi\'nde Mahalle İftarı Düzenledi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında gelenekselleşen mahalle iftarları kapsamında Zeytinköy Mahallesi'nde bir iftar sofrası kurdu. Başkan Zolan, vatandaşlara hitap ederek ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı.

25.03.2024 12:37  Güncelleme: 12:42
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Ramazan ayında gelenekselleşen mahalle iftarları ile Denizlilileri buluşturan Denizli Büyükşehir Belediyesi bu iftar sofrasını Zeytinköy Mahallesi'nde kurdu. İftar yemeğinde vatandaşlara seslenen Başkan Zolan, ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade ederek, "Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 ayın sultanı ramazan boyunca her gün bir mahallede düzenlenen iftar sofrası Zeytinköy Mahallesi'nde kuruldu. Binlerce vatandaşın buluştuğu gönül sofrasına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, AK Parti Pamukkale Belediye Başkan adayı Halil Pekdemir, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı. Başkan Osman Zolan burada vatandaşlarla tek tek selamlaşarak, istek ve önerilerini dinledi. Mahalle sakinlerinin ramazan ayını tebrik eden Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler hep birlikte dua edip oruçlarını açtı. İftarın ardından burada bir konuşma yapan Başkan Zolan, "Allah'ım bizleri ramazan ayına kavuşturdu. Rabbim bu güzelliği daim eylesin. Hepimizi Kadir Gecesi'ne, Ramazan Bayramı'na eksiksiz ulaştırsın. Ramazan yardımlaşma, dayanışma ve ibadet ayıdır. Allah'ım yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, dualarımızı ve hayırlarımızı kabul ve makbul eylesin" diye konuştu.

Başkan Zolan'dan birlik beraberlik mesajı

Başkan Osman Zolan, ramazan ayının güzelliğini, manevi birlikteliğini yaşamanın sevinci ve huzurunu yaşadıklarını belirterek, "Denizli'mizin ve mahallemizin birçok ihtiyacını çözerek ilerliyoruz. İnşallah daha güzel işler yapmayı da nasip eylesin. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli Büyükşehir Belediyesi Zeytinköy Mahallesi'nde Mahalle İftarı Düzenledi - Son Dakika

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