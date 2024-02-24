Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hocalı Soykırımı'nın Yıldönümünde Anma Töreni Düzenleyecek - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hocalı Soykırımı'nın Yıldönümünde Anma Töreni Düzenleyecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hocalı Soykırımı\'nın Yıldönümünde Anma Töreni Düzenleyecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleştirilen Hocalı Soykırımı'nın 32. yıldönümünde anma programı düzenleyecek. Program, Hocalı Soykırımı Anıtı önünde gerçekleştirilecek ve tüm vatandaşlar davetli olacak.

24.02.2024 13:11  Güncelleme: 13:15
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ermenistan askerlerinin 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında gerçekleştirdiği soykırımın yıldönümünde anma töreni düzenleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 26 Şubat 1992'de, 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 83'ü çocuk olma üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Soykırımı'nın 32. yıldönümünde de anma programı düzenleyecek. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Karahasanlı Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda Hocalı soykırımı anısına yaptığı Azerbaycan-Karabağ Parkı'ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı önünde düzenlenecek program 26 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak. Burada Hocalı şehitleri anısına çelenk konulacak ardından saygı duruşunda bulunulacak. Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunacağı anma törenine tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

Tarihe kara bir leke olarak geçti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tarihe kara bir leke olarak geçen soykırımın tüm dünyanın gözleri önünde yaşandığını hatırlattı. 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 83'ü çocuk olma üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının soykırıma uğradığı bu acı günü hiçbir zaman unutturmayacaklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Soykırımın unutulmaması, can Azerbaycan'ın acılarını yüreğimizde hissettiğimizi göstermek ve şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için anma programı düzenleyeceğiz. Ben tüm hemşehrilerimi 26 Şubat Pazartesi günü saat 09.00'da Hocalı Soykırımı Anıtı önünde düzenleyeceğimiz anma programına davet ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

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