Denizli Büyükşehir Zabıtası Kaldırım İşgallerine Geçit Vermiyor

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Denizli Büyükşehir Zabıtası kaldırım işgallerine geçit vermiyor

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, vatandaşların kaldırımlarda rahatça yürüyebilmesi için kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, cadde ve sokaklarda yaya geçişini engelleyen duba, totem, reklam panosu gibi malzemeler toplandı.

Kaldırım ve yol işgallerine karşı gerçekleştirilen uygulamalarda, esnaflara uyarılarda bulunulurken, kamuya ait alanların yayaların kullanımına açık olması gerektiği vurgulandı. Vatandaşların güvenliği ve şehir estetiğinin korunması amacıyla bu tür çalışmaların düzenli olarak devam edeceği belirtildi. Kaldırım ve yol işgalleriyle ilgili ihbarların titizlikle değerlendirildiği, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yürüyebilmeleri için herkesin duyarlı olması gerektiği vurgulandı.