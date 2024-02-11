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3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

DENİZLİ - Denizli'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin kısa süreli müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 katlı binanın çatı katında yaşayan yabancı uyruklu ailenin evinde yangın çıktı. Çatı katındaki daireden alevler ve dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar paniğe kapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonucu adrese Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle yangın evin tamamını sarmadan kontrol altına alındı. Yangın sonucunda çatı kısmında zarar oluştuğu görüldü.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, kesin sebebinin ise itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı rapor sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi. Yangın neticesinde can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.