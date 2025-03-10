Denizli'de 445 Kadın Anısına Fidan Dikimi Yapıldı

Katledilen 445 kadın anısına Denizli'de fidanlar toprakla buluştu

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Aktepe Mahallesinde oluşturulan hatıra ormanında, 2024 yılında katledilen 445 kadının anısına fidanlar toprakla buluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinliklere bir yenisini ekledi. Aktepe mahallesinde 2024 yılında katledilen 445 kadının anısına düzenlenen fidan dikim töreni, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Fidan dikimine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, sivil toplum örgütleri, çevre gönülleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Doğaya ve geleceğe umut bırakmanın öneminin vurgulandığı törende vatandaşlar kendi elleriyle fidanları dikerek etkinliğe destek verdi. Kadın haklarına ve doğaya dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu. Ayrıca katılımcılar, Denizli'de yeşil alanların artırılmasına katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"Zeytin barıştır, zeytin sevgidir"

Fidan dikim töreninde konuşmalarını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, dikilen zeytin fidanlarının katledilen kadınların anısına büyüyeceklerini ve zeytinin bu anlamda barış ve sevgiyi nitelediğinin altını çizdi. Başkan Çavuşoğlu konuşmasının devamında, "445 kadınımız geçen sene katledildi. Maalesef toplumumuzun böyle acı bir tarafı var. Erkek egemen ve kadınların söz hakkının kısıtlandığı, her şeyin faturasının en kolay yoluyla kadınlara kesilmeye çalışıldığı bir toplumda yaşıyoruz. Bu yöndeki algıları ortadan kaldıracağımıza ve bunun sona ermesi için mücadele edeceğimize de inancımız tam. Biz istiyoruz ki kadınlarımızın hep yüzleri gülsün. Burada toprakla zeytini buluşturduk. Biliyoruz ki zeytin barıştır, zeytin sevgidir" ifadelerini kullandı.