Denizli\'de Anne Adaylarına Özel Doğum Odaları

Denizli'de anne adayları normal doğuma yönlendiriliyor

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü anne adayları için özel oda dizayn etti

DENİZLİ - Servergazi Devlet Hastanesi'nde Normal Doğum Eylem Planı kapsamında anne adaylarını bilinçlendirmek, doğum sürecini daha konforlu hale getirmek ve sezaryen oranlarını azaltmak amacıyla 3 adet Travay-Doğum-Loğusa odası oluşturuldu. TDL odaları gebelere hareket özgürlüğü sağladığı gibi refakatçileriyle birlikte kendilerini ev ortamında hissetmelerini sağlayacak.

Servergazi Devlet Hastanesi'nde oluşturulan TDL odaları, doğum yapacak kadınların doğumun tüm evrelerini Travay(doğum sancısı), Dilatasyon( rahim açıklığının ilerlemesi) ve Lohusalık (doğum sonrası ilk saatler) aynı ortamda geçirebilmesine fırsat tanıyor. TDL odasındaki yataklar, doğum esnasında jinekolojik doğum masasına dönüştürülerek gebenin kendi yatağında doğumunu gerçekleştirmesine imkan sağlıyor. Odalarda ayrıca banyo, mutfak, buzdolabı, televizyon, refakatçi koltuğu, giysi dolabı gibi kişisel ihtiyaçları karşılayacak özellikler yanında, Radyan Isıtıcı, Bebek Tartısı, T Parça Canlandırıcı, NST cihazı gibi doğum için gerekli tüm tıbbi cihazlar da bulunuyor.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Normal Doğum Eylem Planı kapsamında normal doğumu teşvik etmek için Servergazi Devlet Hastanesi'nde 3 adet TDL odasını hizmete açtıklarını söyledi. Uz. Dr. Berna Öztürk; "Servergazi Devlet Hastanemizde 24 yataklı Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisimiz, 10 yataklı Anne Otelimiz, 11 yataklı 2. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz, 7 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanımız ve 13 Ebemiz ile birlikte doğum ve doğum sonrasında kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine hastane bünyesinde bulunan Gebe Okulumuzda ebelerimiz tarafından doğum süreci, doğum ağrısı ile baş etme yöntemleri, nefes egzersizleri, anne sütü ve emzirme, normal doğumun faydaları ve yeni doğan bakımı gibi konularda gerekli eğitimleri veriyoruz. Doğumdan sonra da anne sütü ve emzirme konusunda bilgi verilerek, sağlık çalışanlarımız tarafından annelerin bebeklerini en iyi şekilde emzirmelerine yardımcı oluyoruz. Tüm bu hizmetlerimize ek olarak Servergazi Devlet Hastanesi'nde 3 adet TDL (Travay - Doğum - Loğusa) odasını hizmete soktuk. Anne adayının doğumu için gerekli tüm cihaz ve ekipmanların mevcut olduğu bu tek kişilik modern doğum odalarında yenidoğan hemşiresi, ebe ve doktor gözetiminde hijyenik ve rahat bir ortamda doğum gerçekleştirilebilecek. Bu odalarda anne adayları doğum sürecine daha rahat hazırlanacak ve doğum sürecinin kaliteli ve güvenli geçmesini sağlayacak" dedi.