Denizli\'de CHP\'li Acıpayam Belediyesi\'ne Cenaze Hizmetleri Eleştirisi

20.08.2025 15:56  Güncelleme: 15:58
Acıpayam ilçesindeki cenaze ve mezarlık hizmetlerinin yetersizliğinden şikayet eden vatandaşlar, AK Parti İlçe Başkanı'nın açıklamalarıyla bu durumu eleştirdi. AK Parti, hizmetlerin eşit ve ücretsiz olması gerektiğini savunuyor.

Denizli'de CHP'li Acıpayam Belediyesinin uzak mahallelere cenaze ve mezarlık hizmeti verdiği iddiası tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti döneminde tüm bu hizmetlerin eşit bir şekilde ulaştırıldığını savunan İlçe Başkanı Kadir Hüseyin Okyay, "Belediye hizmet üretir, bahane değil" diyerek yöneticilere çağrıda bulundu.

Denizli'de büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen mezarlık hizmetleri, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin Mart ayı oturumunda aldığı kararla, merkez ilçeler Pamukkale ve Merkezefendi hariç diğer merkezlerde ilçe belediyelerine devredildi. İlçe belediyeleriyle imzalanan protokolle mezarlık ve defin işlemleri tamamen ilçe belediyelerine devredildi. Bazı ilçe belediyelerinin mevcut ekipmanlarla birlikte devir talep etmesine rağmen ekipmansız olarak gerçekleştirilen devre göre cenaze defin işlemleri, mezarlık bakımı ve düzenlemeleri ilçe belediyelerinin sorumluluğuna geçti.

CHP'li büyükşehir iptal etti, CHP'li ilçe belediyeleri sıkıntıya düştü

Alınan kararın ardından daha önce CHP'li Sarayköy ilçe belediyesinde yaşanan aksaklıkların benzeri, CHP'li Acıpayam ilçe belediyesinde de ortaya çıktı. İlçenin merkezden uzak mahallelerine cenaze defin, çadır kurma ve mezarlık bakım hizmeti verilmediğini öne süren vatandaşlar, yaptıkları tüm müracaatlara rağmen her hangi bir sonuç alamadı.

"AK Parti bu hizmeti ücretsiz ve eşit olarak verdi"

Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Kadir Hüseyin Okyay, CHP'li Acıpayam Belediyesini sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. AK Parti'nin yerel iktidarda olduğu Nihat Zeybekci döneminde başlayıp, Osman Zolan'ın başkanlığında da devam eden süreçte Denizli'de mezarlık hizmetlerinin ücretsiz ve eşit olarak sunulduğunu savunan Okyay, "CHP'li belediye yönetimi göreve geldiği günden bu yana her işte olduğu gibi maalesef cenaze hizmetlerinde de sınıfta kalmıştır. Cenaze hizmetleri, acı gününde vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu insani ve vicdani bir durumdur. Acıpayam Belediyesi ne yazık ki mezar kazma, çadır kurma gibi cenaze ve mezarlık hizmetlerinde sınıfta kaldı. Uzak olan mahallelere 'Kendi mezarını kendin kaz, kendi çadırını kendin kur' gibi söylemlerde bulunuluyor. Belediyenin bu yaklaşımı asla kabul edilmez. AK Parti Belediyeciliği döneminde cenaze hizmetleri Acıpayam'ın dört bir yanına eşit bir şekilde dağıtılmış, uzak yakın gözetilmeksizin hizmetler en iyi şekilde verilmiştir. Buradan Acıpayam Belediyesine sesleniyorum; bu yanlıştan derhal dönün. Belediyenin işi hizmet üretmektir, bahane değil" dedi. - DENİZLİ

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
