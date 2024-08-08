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Denizli'de fırının bacasında çıkan yangın tarihi konağa sıçradı

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde tarihi bir binada faaliyet gösteren fırının bacasında çıkan yangın, yanındaki diğer bir tarihi konağa sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Buldan ilçesi Yeşildere Mahallesi Hamamboğazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tarihi bir binada faaliyet gösteren fırının bacasından alev ve dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bacada başlayan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarına rağmen alevler fırının yanında bulunan bir başka tarihi konağa daha sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.