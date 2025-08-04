Denizli\'de Gassal ve Cenaze Hizmetleri Kursu Açıldı

Denizli'de yoğun talep üzerine açılan 32 saatlik Gassal ve Cenaze Hizmetleri Kursu, ölüm karşısında sorumluluk üstlenmek isteyen gönüllüleri bir araya getirdi.

Denizli'de vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, ölüm sonrası dini hizmetlerin bilinçli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla "Gassal ve Cenaze Hizmetleri" kursu açıldı. 20 kişilik kontenjan kısa sürede dolarken, kursa okuryazar ve 18 yaşını doldurmuş herkes kabul edildi. Toplam 32 saat süren eğitim programının temel amacının, toplumda cenaze hizmetlerine yönelik ihtiyacı karşılamak ve bu hizmetlerin dini kurallara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak olduğu bildirildi.

İlahiyatçı Mahfuz Altepe ve uygulamalı eğitimlerde görev alan deneyimli gassal Orhan Fidan tarafından verilen eğitimlerde en dikkat çeken bölümlerden biri ise cansız manken üzerinde uygulamalı cenaze yıkama ve kefenleme dersleri oldu.

Kursun eğitimcisi Mahfuz Altepe, ilk başta Arapça kursu açmak için başvurduğunu ancak gassallık kursuna daha fazla talep olduğunu belirtti. Arapça, ilk yardım, dini bilgiler, geleneksel yanlış inanışlar ve Peygamber dönemindeki taziye anlayışlarına da yer verdiklerini ifade etti. Altepe, "Bu kurs sadece cenaze yıkama değil; aynı zamanda doğru bilginin aktarımı, hurafelerin ayıklanması ve dini ritüellerin anlamlı şekilde yerine getirilmesi için veriliyor Kurumuza katılan, kursiyerlerimizin gerekçeleri çok farklı. Kimisi yıllardır bu eğitimi almak istediğini, kimisi sevdiği bir yakını vefat ettiğinde onu bizzat yıkamak istediğini, kimisi ise psikolojik olarak bu duruma hazırlanmak istiyor. Gassallık üzerine çekilen bir filmden etkilenip katılanlar da oldu. Kursu başarıyla tamamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek" dedi. - DENİZLİ