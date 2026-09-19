Denizli’de Gaziler "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" yürüyüşü gerçekleştirdi

Denizli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilere duyulan minnet ve vefanın ifadesi olarak "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gaziler Günü kapsamında düzenlenen programa; Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Abdullah Karakoç ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar katıldı.

İl protokolü, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, gazi yakınları, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katıldığı yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, protokol tarafından Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Program, törenin sona ermesiyle tamamlandı.