Denizli\'de İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Denizli'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için, Delikliçınar Camii'sinde gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Cuma namazının ardından sivil toplum kuruluşları tarafından kılınan gıyabi cenaze namazının ardından dualar edildi. - DENİZLİ