Denizli'de sokak hayvanları için mesajla bilgilendirme dönemi başladı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdiği proje ile hasta veya yaralı sokak hayvanlarının durumu hakkında vatandaşlara yönelik SMS'li bilgilendirme sistemi başlattı. Vatandaşlar ihbarda bulundukları sokak hayvanlarını ilk müdahalesinden başlayarak tedavisinin tamamlanmasına kadar olan süreci takip edebiliyor.

Denizli'de can dostlara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet vermeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, sokak hayvanları için SMS'li bilgilendirme dönemi ile Türkiye'de bir ilki başlattı. Yazılımı tamamen Denizli Büyükşehir Belediyesine ait olan SMS'li bilgilendirme sistemi uygulaması, sokakta hasta veya yaralı can dostlar için ALO 153 veya Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi'nin telefonunu arayan vatandaşın ihbarı ile başlıyor. İhbarda bulunanın adı-soyadı, adres ve telefonun kayıt edilmesinin ardından bölgeye giden ekipler hasta veya yaralı sokak hayvanını alarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriyor. Burada veteriner hekimler tarafından ilk kontrolü yapılan sokak hayvanının durumu çevrimiçi kayıt sistemine fotoğraflarıyla birlikte işlenerek ihbarda bulunan hayvansevere link olarak SMS'le gönderiliyor.

Tedavi süreci fotoğraflarla da takip ediliyor

Daha sonra vatandaşlar, sokakta hasta veya yaralı olarak gördüğü can dostun durumu hakkında kendisine gönderilen linki tıklayıp takip sayfasından bilgi alabiliyor. Aynı linkten tedavi süreci ve sokak hayvanının fotoğraflarını birebir takip eden hayvanseverlere yönelik çevrimiçi bilgilendirme sistemi, can dostların merkezden taburcu edilene kadar sürüyor. Taburcunun ardından ise son olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sokak hayvanını ilk aldıkları bölgeye bırakarak ihbarda bulunan vatandaşı da telefonla arayıp bilgi veriyor.

"Tüm işlemler şeffaf bir şekilde takip edilebiliyor"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'ye örnek olan tesiste can dostlar için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ettiklerini belirterek, bu süreçte teknolojiyi de etkin olarak kullandıklarını söyledi. Bu kapsamda yazılımını da Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yeni bir hizmete başladıklarını kaydeden Başkan Zolan, SMS bilgilendirme sistemi ile sokaktan tedavi etmek üzere aldıkları can dostların durumu hakkında hayvansever vatandaşları bilgilendirdiklerini belirtti. Sistemle merkezde yapılan tüm tedavi işlemlerinin şeffaf bir şekilde takip edilebildiğini ifade eden Başkan Zolan, "Bu dünya, sadece biz insanlara ait değil. Birlikte yaşadığımız tüm canların da hayatlarını kolaylaştırmamız, ihtiyaçlarını gidermemiz gerekiyor. Denizli'mize her alanda hizmet vermeye devam ederken, bizimle birlikte yaşayan canlılarımız için de gayret sarf ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.