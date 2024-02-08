Denizli'de sokak hayvanları için mesajla bilgilendirme dönemi başladı
DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdiği proje ile hasta veya yaralı sokak hayvanlarının durumu hakkında vatandaşlara yönelik SMS'li bilgilendirme sistemi başlattı. Vatandaşlar ihbarda bulundukları sokak hayvanlarını ilk müdahalesinden başlayarak tedavisinin tamamlanmasına kadar olan süreci takip edebiliyor.
Denizli'de can dostlara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet vermeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, sokak hayvanları için SMS'li bilgilendirme dönemi ile Türkiye'de bir ilki başlattı. Yazılımı tamamen Denizli Büyükşehir Belediyesine ait olan SMS'li bilgilendirme sistemi uygulaması, sokakta hasta veya yaralı can dostlar için ALO 153 veya Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi'nin telefonunu arayan vatandaşın ihbarı ile başlıyor. İhbarda bulunanın adı-soyadı, adres ve telefonun kayıt edilmesinin ardından bölgeye giden ekipler hasta veya yaralı sokak hayvanını alarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriyor. Burada veteriner hekimler tarafından ilk kontrolü yapılan sokak hayvanının durumu çevrimiçi kayıt sistemine fotoğraflarıyla birlikte işlenerek ihbarda bulunan hayvansevere link olarak SMS'le gönderiliyor.
Tedavi süreci fotoğraflarla da takip ediliyor
Daha sonra vatandaşlar, sokakta hasta veya yaralı olarak gördüğü can dostun durumu hakkında kendisine gönderilen linki tıklayıp takip sayfasından bilgi alabiliyor. Aynı linkten tedavi süreci ve sokak hayvanının fotoğraflarını birebir takip eden hayvanseverlere yönelik çevrimiçi bilgilendirme sistemi, can dostların merkezden taburcu edilene kadar sürüyor. Taburcunun ardından ise son olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sokak hayvanını ilk aldıkları bölgeye bırakarak ihbarda bulunan vatandaşı da telefonla arayıp bilgi veriyor.
"Tüm işlemler şeffaf bir şekilde takip edilebiliyor"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'ye örnek olan tesiste can dostlar için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ettiklerini belirterek, bu süreçte teknolojiyi de etkin olarak kullandıklarını söyledi. Bu kapsamda yazılımını da Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yeni bir hizmete başladıklarını kaydeden Başkan Zolan, SMS bilgilendirme sistemi ile sokaktan tedavi etmek üzere aldıkları can dostların durumu hakkında hayvansever vatandaşları bilgilendirdiklerini belirtti. Sistemle merkezde yapılan tüm tedavi işlemlerinin şeffaf bir şekilde takip edilebildiğini ifade eden Başkan Zolan, "Bu dünya, sadece biz insanlara ait değil. Birlikte yaşadığımız tüm canların da hayatlarını kolaylaştırmamız, ihtiyaçlarını gidermemiz gerekiyor. Denizli'mize her alanda hizmet vermeye devam ederken, bizimle birlikte yaşayan canlılarımız için de gayret sarf ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da kıyasıya rekabet yaşanacak. İstanbul için DEM Parti'nin aday çıkarmasının ardından gözler AK Parti ile ittifakta anlaşamayan Yeniden Refah'a çevrildi. İstanbul adayını yarın saat 11'de açıklayacak olan Yeniden Refah partisinde, kulislere düşen son bilgilere göre Elif Erbakan ismi kesinleşti.
6 Şubat'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 48 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 48 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.
Pakistan'da yapılan seçimlerde Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için sonuçlar büyük oranda açıklandı. 266 sandalyenin yer aldığı mecliste 220 sandalyenin dağılımı belli oldu. Gelen ilk sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 62 sandalye kazandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Yerel › Denizli'de sokak hayvanları için mesajla bilgilendirme dönemi başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?