Denizli'de sulama sezonuna sıkıntılarla giren üreticiler Çal ilçesinde eylem yaptı - Son Dakika
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Denizli'de sulama sezonuna sıkıntılarla giren üreticiler Çal ilçesinde eylem yaptı

Denizli'de sulama sezonuna sıkıntılarla giren üreticiler, Çal ilçesinde seslerini duyurmaya çalıştı. Sulama suyu fiyatlarında geçen yıl gerçekleşen indirimin bu yıl yapılmaması ve fiyata zam yapılması nedeniyle çiftçiler eylem düzenledi. Çallı üreticiler, ilçe merkezinde toplanarak taleplerini dile getirdi ve yetkililerle görüştü. Eyleme vatandaşlar da destek verdi.

03.06.2024 15:54
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Denizli'de sulama sezonuna sıkıntılarla giren üreticiler, Çal ilçesinde seslerini duyurmaya çalıştı

DENİZLİ - Denizli'de sulama sezonuna sıkıntılarla giren üreticiler, geçtiğimiz hafta Çivril ilçesinde yapılan eylemin ardında bugün ise Çal ilçesinde seslerini duyurmaya çalıştı.

Sulama suyu fiyatlarında geçen yıl gerçekleşen yüzde 50'lik indirimin bu yıl gerçekleşmemesi ve fiyata zam yapılması üzerine yaklaşık 100 traktör ile konvoy oluşturan Çallı üreticiler, ilçe merkezinden ilerleyerek Atatürk Parkı önünde toplandı. Eylemleri için ilçede semt pazarını kurulduğu Pazartesi gününü tercih eden çiftçilerin oluşturduğu konvoy nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Taleplerinin dinlenmesi için İlçe Kaymakamı Ahmet Baz ile Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil'in alana davet eden çiftçiler, sıkıntılarını anlatıncaya kadar bir süreliğine Çal -Denizli karayolunu ulaşıma kapattı.

"İndirim oranı yükseltilecek"

Konuyla ilgili daha önce kendisine gelen talepleri DSİ yetkililerine ilettiğini ifade eden İlçe Kaymakamı Baz, üreticilerle yaptığı konuşmada; "Geçtiğimiz hafta muhtarlarımız ve ziraat odası başkanımız bu konuyla ilgili olarak beni ziyaret ettiler. Bu görüşmelerimizden edindiğimiz bilgileri DSİ Bölge Müdürlüğüne ilettik. Bu konuyla ilgili olarak Ankara'da bir toplantı yapıldığını öğrendik. Bu toplantı sonucunda yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi çiftçilerimizin mağdur olmaması adına bir indirim uygulanacağı hususunda bize bilgi verdiler. Bir indirim uygulanmış lakin bu oran çiftçilerimiz tarafından makul görülmemiş. Görüşmelerin devam ettiği ve bu indirim oranının yükseltileceğiyle ilgili bize bilgi verildi. Son durum bu şekilde. 3-4 günlük bir süre istendiğini ve bu hafta içerisinde konunun netleşeceğini ümit ediyoruz" dedi.

Çallı çiftçilerin onlarca traktörüyle sulama suyu fiyatına yapılan zam ve geçtiğimiz yıl uygulanan yüzde 50 sulama bedeli desteğinin kaldırılması nedeniyle gerçekleştirdikleri eyleme vatandaşlarda destek verdi. Sulama suyu bedelinde indirim yapılmasını, sulama bedelinin yüzde 50'sinin geçen yıl olduğu gibi devlet tarafından ödenmesini, kaçak su kullanımının önlenmesini ve su adaletli bir şekilde dağıtılmasını talep eden çiftçiler, İlçe Kaymakamı Ahmet Baz ile görüştükten sonra eylemlerini sorunsuz bir şekilde sonlandırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de sulama sezonuna sıkıntılarla giren üreticiler Çal ilçesinde eylem yaptı - Son Dakika

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