Denizli'de Trafik Kazası: 1 Çocuk Yaralandı

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Otomobil ile polis otosu çarpıştı: 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

DENİZLİ - Denizli'de polis ekip otosu ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada doğum günü için pastaneye giden aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi Hüdai Oral Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen Tofaş marka 35 M 5796 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, kavşakta 20 A 5442 plakalı polis ekip otosu ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, sürücüsü ise otomobilden dışarıya fırladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ekip otosunun personel değişim için gittiği öğrenilirken, çarpıştığı otomobildeki ailenin ise doğum günü olan çocukları için pastaneden pasta aldıkları ve evlerine gittiği ifade edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.