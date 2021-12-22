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Denizli'de yeni yıl hareketliği başladı - Son Dakika

Denizli'de yeni yıl hareketliği başladı

22.12.2021 19:15

Denizli'de yeni yıl hareketliği başladı Yeni yıl öncesi alışveriş yoğunluğu yüzde 40 arttı Yeni yıla girmeye sayılı günlerin kalmasıyla alışveriş yapmak isteyenler şimdiden yüzde 30 oranında esnaflarda yoğunluk oluşturmaya başladı.

Denizli'de yeni yıl hareketliği başladı

Yeni yıl öncesi alışveriş yoğunluğu yüzde 40 arttı

DENİZLİ - Yeni yıla girmeye sayılı günlerin kalmasıyla alışveriş yapmak isteyenler şimdiden yüzde 30 oranında esnaflarda yoğunluk oluşturmaya başladı. Özellikle talep gören ürünlerin başında ise yeni yıl ağaçları ve süsleri geliyor.

Yeni yıl için dünya genelinde heyecanlı bekleyiş başladı. Dekorasyondan modaya, özgün tasarımlardan el yapımı süslemelere kadar birçok hediye satılan esnaflarda vatandaşların yeni yıl heyecanına ortak olmaya hazırlanıyor. 1 Ocak 2021 itibariyle yeni bir yılı karşılayacak vatandaşlar eksikliklerini gidermek için esnafın yolunu tuttu. Bu durumu fırsat bilen Denizlili esnaflar ise taleplere yetişmeye çalışıyor. Son günlerde yaklaşan yeni yılla beraber dükkanlarda hareketlilik oluştu. Yeni yıla az bir süre kala oluşan yoğunluktan ise satıcılar memnun olduklarını söyledi.

"Taleplerde yüzde 40'lık bir artış var"

Denizli'de 5 yıldır yeni yıl ve benzeri ürünleri satarak geçimini sağlayan Serpil Solmaz, yeni yılın yaklaşmasıyla işlerde hareketliliğin yaşandığını belirtti. Solmaz, son günlerde satışlarında talep artışının yükseldiğine dikkat çekerek, "Bu işi 5 yıldır yaparak geçimimi sağlıyorum. Yeni yılın yaklaşması nedeniyle ortalıkta bir hareketlik başladı. Gerek vitrin süsü olsun gerek evi süslemek için ağaç süsleri almak istenenlerin sayısı arttı. Son günlerde satışlarımızdan dolayı mutluyuz. Yani yoğunluktan dolayı uğraşıp koşturuyoruz. Yeni yıldan dolayı taleplerde yüzde 40'lık bir artış var" dedi.

Vatandaşların daha çok ağaç süsü ve ışıklandırma ürünlerine rağbet gösterdiğine dikkat çeken Solmaz, "Fiyatlarda geçen yıla oranla yüzde 35 ile 40 arası artış oldu. Vatandaşlarımız daha çok ağaç süsü, LED ve ışıklandırma ürünlerini alıyor. Mümkün olduğunca vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni yıl ürünleri rövanşta"

Yeni yıl ürünlerine daha çok genç kesimden talep geldiğini anlatan Solmaz, " Gelen talepler doğrultusunda ürün getirmeye çalışıyoruz. Yeni yıl ürünlerini gençler daha çok alıyor. Mağaza ve vitrin süslemesi içinde alan oluyor. Esnaf olaraktan yoğunluktan memnunuz. 2022 yılı yaklaşmasından dolayı yeni yıl ürünleri rövanşta olduğu için esnaf bu tür ürünlere doğru yöneliyor" diye konuştu.

Denizli'de yeni yıl hareketliği başladı
Denizli'de yeni yıl hareketliği başladı
Denizli'de yeni yıl hareketliği başladı
Denizli'de yeni yıl hareketliği başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli'de yeni yıl hareketliği başladı - Son Dakika


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