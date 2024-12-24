Denizli'de Yıkılan Camii İçin 3 Yıldır İnşaat Başlayamadı - Son Dakika
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Yerel

Denizli'de Yıkılan Camii İçin 3 Yıldır İnşaat Başlayamadı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde çürük raporu nedeniyle 3 yıl önce yıkılan caminin yerine yenisi yapılamadı. Cemaat, konteynerde ibadet etmeye devam ediyor ve caminin inşaatı için maddi destek bekleniyor.

24.12.2024 22:51
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Çürük olduğu için yıkılan caminin yerine 3 yıldır yenisi yapılamadı

Cami cemaati konteynerde namaz kılmaya devam ediyor

DENİZLİ - Denizli'de çürük raporu verilen caminin 3 yıl önce yıkılmasının ardından cemaat konteynerde namaz kılmaya devam ediyor. Geçen sürede planı, projeleri hazırlanan caminin inşaatına maddi imkansızlıklardan dolayı bir türlü başlanılamadı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde bulunan 60 yıllık mahalle cami, 8 Ağustos 2019'da meydana gelen Bozkurt depreminde ağır hasar aldı. Yapılan görüşmeler neticesinde ağır hasarlı cami, 2022 yılında sağlam minaresi hariç tamamen yıkıldı ve molozları da temizlendi. Cami cemaatinin ibadetlerini yapabilmesi içinde mahalle meydanına konteyner mescit koyuldu. Geçen sürede caminin aslına uygun yeniden yapılması için plan ve projeleri hazırlandı, gerekli onayları alındı. Ancak gerekli maddi destek bulunamadığı için temel kazılıp cami inşaatına bir türlü başlanılamadı.

Mahallede 250 kişinin yaşadığını, yıkılıp yenisinin yapılamadığı caminin ise mahallenin tek camisi olduğunu anlatan Yenibağlar Mahalle Muhtarı Erkan Türkyılmaz, caminin yapılabilmesi için belediye başkanlarından ve hayırseverlerden destek istedi. Kışın soğuk günlerde konteyner içinde ibadet etmenin zor olduğunu belirten muhtar Türkyılmaz, "Mahallemizde tek camimiz vardı. 50-60 yıllık camimiz zaten hasarlıydı. 2019 yılında meydana gelen Bozkurt depreminde camimiz ağır hasar gördü. 2022 yılında da ağır hasarlı mahalle camimiz büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Camimiz ile ilgili planları ve projeleri hazırladık. Ancak gerekli parayı bulamadığımız için temel kazıp cami inşaatına başlayamadık. Konteyner içinde namazlarımızı kılıyoruz. Kış gününde soğuk oluyor, ibadet yapmak zor oluyor. Yetkililerden ve hayırseverlerimizden mahallemize yeni bir cami yapılması için destek ve yardım bekliyoruz" dedi.

Muhtar Türkyılmaz, mahalle sakinlerinin geçimlerini tarım ve hayvancılıkla geçirdiğini yaz aylarında mahalle nüfusunun 300 - 350'lere çıktığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de Yıkılan Camii İçin 3 Yıldır İnşaat Başlayamadı - Son Dakika

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