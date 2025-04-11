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Denizli'de Zincirleme Kaza!

Denizli'de yol ortasına fırlayan otomobil, 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu.

11.04.2025 19:25
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Yola fırlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu

Denizli'de 4 aracın karıştığı kaza anı kamerada

DENİZLİ - Denizli'de ara sokaktan ana yola aniden fırlayan çıkmak isteyen otomobil seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle seyir halindeki otomobil hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce park halindeki otomobile ardından ise seyir halindeki motosiklete çarptı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz ismi belirlenemeyen sürücü idaresinde 20 MA 3586 plakalı otomobil, seyir halinde olan O.Y. idaresinde 20 V 2761 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle O.Y. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki 34 CEP 035 hafif ticari araca ardından ise seyir halinde olan H.S. yönetiminde 20 AJK 115 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü H.S. savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü H.S. 'ye ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti. Kazada 3 otomobil ve 1 motosiklette maddi hasar meydana gelirken otomobil sürücülerinde herhangibi yaralanma olmadı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü H.S. 'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ara sokaktan ana yola çıkan otomobilin seyir halindeki otomobile çarpması yer alırken seyir halindeki otomobilin hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki otomobile ardından ise motosiklet sürücüsüne çarptığı yer aldı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün savrulduğu görüldü.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de Zincirleme Kaza! - Son Dakika

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